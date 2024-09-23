Ворог обстріляв 25 населених пунктів Чернігівщини за тиждень: троє поранених
Київ • УНН
За минулий тиждень окупанти 105 разів обстріляли Чернігівську область, зафіксовано 375 вибухів. Противник завдав 37 авіаударів FPV-дронами, поранено трьох цивільних, пошкоджено інфраструктуру.
російські окупанти 105 разів обстріляли Чернігівську область за минулий тиждень. Пролунало 375 вибухів. Внаслідок ударів рф поранено трьох цивільних, пошкоджено інфраструктуру. Про це у понеділок повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
За минулий тиждень ворог 105 разів обстріляв 25 населених пунктів Чернігівської області, під час яких зафіксовано 375 вибухів. Противником нанесено 37 авіаційних ударів із використанням ударних FPV-дронів
За його словами, в області ефективно працювали сили ППО.
Внаслідок ударів рф поранень зазнали троє цивільних людей.
Через ворожі обстріли горіли лісові ділянки, будинки, пошкоджена інша інфраструктура.
рф обстріляла 10 громад Сумщини: 30 вибухів за ніч та ранок23.09.24, 09:05 • 14413 переглядiв