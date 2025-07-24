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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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The New York Times
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Армія рф атакувала Запорізьку область з артилерії: постраждала жінка

Київ • УНН

 • 1716 перегляди

48-річна жінка отримала поранення внаслідок артилерійського обстрілу Новоандріївки в Оріхівській громаді. Пошкоджено будинки, постраждалу госпіталізовано.

Армія рф атакувала Запорізьку область з артилерії: постраждала жінка

Внаслідок ворожої атаки на Оріхівську громаду поранена 48-річна жінка. росіяни вгатили з артилерії по Новоандріївці. Пошкоджень зазнали будинки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Жінка, яка отримала поранення, ушпиталена та отримує усю необхідну допомогу медиків

- написав Іван Федоров.

Нагадаємо

Російські військові здійснили авіаційні удари по Херсону. Внаслідок атаки постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували з вибуховою травмою.

Також у Харкові зросла кількість постраждалих від російського удару КАБами до 22 осіб. Серед них 10-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
Запорізька область
Херсон
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