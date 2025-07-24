Армія рф атакувала Запорізьку область з артилерії: постраждала жінка

Внаслідок ворожої атаки на Оріхівську громаду поранена 48-річна жінка. росіяни вгатили з артилерії по Новоандріївці. Пошкоджень зазнали будинки. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Жінка, яка отримала поранення, ушпиталена та отримує усю необхідну допомогу медиків - написав Іван Федоров.

Нагадаємо

Російські військові здійснили авіаційні удари по Херсону. Внаслідок атаки постраждала 75-річна жінка, яку госпіталізували з вибуховою травмою.

Також у Харкові зросла кількість постраждалих від російського удару КАБами до 22 осіб. Серед них 10-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес.