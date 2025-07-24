Армия рф атаковала Запорожскую область из артиллерии: пострадала женщина

В результате вражеской атаки на Ореховскую общину ранена 48-летняя женщина. россияне ударили из артиллерии по Новоандреевке. Повреждения получили дома. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Женщина, получившая ранения, госпитализирована и получает всю необходимую помощь медиков - написал Иван Федоров.

Напомним

Российские военные совершили авиационные удары по Херсону. В результате атаки пострадала 75-летняя женщина, которую госпитализировали с взрывной травмой.

Также в Харькове возросло количество пострадавших от российского удара КАБами до 22 человек. Среди них 10-летняя девочка с острой реакцией на стресс.