Арахамія пішов на самоізоляцію через позитивний тест на COVID-19

“Я не можу підтвердити, що він (Давид Арахамія - ред.) хворіє, оскільки… Один тест позитивний, один негативний. Тому ми чекаємо результатів наступного тесту, і тоді вже ми можемо надати більш детальну інформацію”, - сказала Юлія Палійчук.

Вона зазначила, що наразі Арахамія перебуває вдома на самоізоляції і дистанційно виконує свою роботу як голова фракції "СН".

“Давид Арахамія щотижня здає тести, вже така, планова процедура в нього, оскільки він багато з ким комунікує і в Офісі Президента, і з депутатським корпусом. Тому це вже така планова процедура”, - додала Палійчук.

Додамо, у Верховній Раді кажуть, що кожен шостий народний депутат зараз має підтверджений позитивний результат тесту на COVID-19. Так, станом на 16 листопада у Раді на коронавірус хворіли 27 депутатів. Серед захворілих і представники керівництва парламенту - голова ВР Дмитро Разумков та перший заступник Руслан Стефанчук. На тлі цього у Раді цього пленарного тижня відбулося лише одне засідання.

Хворіють на коронавірус і Президент Володимир Зеленський та керівник його Офісу Андрій Єрмак. Їх госпіталізували до "Феофанії".

Нагадаємо, результати повторного тесту на COVID-19 у Президента України Володимира Зеленського виявились позитивними.