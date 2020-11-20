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Арахамія пішов на самоізоляцію через позитивний тест на COVID-19

Арахамія пішов на самоізоляцію через позитивний тест на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія отримав один позитивний результат тесту на COVID-19, та один негативний. Наразі він чекає результатів наступного тесту і перебуває на самоізоляції. Про це в коментарі УНН сказала голова пресслужби партії “Слуга народу” Юлія Палійчук.

“Я не можу підтвердити, що він (Давид Арахамія - ред.) хворіє, оскільки… Один тест позитивний, один негативний. Тому ми чекаємо результатів наступного тесту, і тоді вже ми можемо надати більш детальну інформацію”, - сказала Юлія Палійчук.

Вона зазначила, що наразі Арахамія перебуває вдома на самоізоляції і дистанційно виконує свою роботу як голова фракції "СН".

“Давид Арахамія щотижня здає тести, вже така, планова процедура в нього, оскільки він багато з ким комунікує і в Офісі Президента, і з депутатським корпусом. Тому це вже така планова процедура”, - додала Палійчук.

Додамо, у Верховній Раді кажуть, що кожен шостий народний депутат зараз має підтверджений позитивний результат тесту на COVID-19. Так, станом на 16 листопада у Раді на коронавірус хворіли 27 депутатів. Серед захворілих і представники керівництва парламенту - голова ВР Дмитро Разумков та перший заступник Руслан Стефанчук. На тлі цього у Раді цього пленарного тижня відбулося лише одне засідання.

Хворіють на коронавірус і Президент Володимир Зеленський та керівник його Офісу Андрій Єрмак. Їх госпіталізували до "Феофанії".

Нагадаємо, результати повторного тесту на COVID-19 у Президента України Володимира Зеленського виявились позитивними.

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