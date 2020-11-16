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Кожен шостий депутат у ВР хворіє на COVID-19 - нардеп

Кожен шостий депутат у ВР хворіє на COVID-19 - нардеп

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Верховній Раді кожен шостий народний депутат зараз має підтверджений позитивний результат тесту на COVID-19. Про це в ефірі телеканалу ZIK сказала нардеп, член комітету ВР з питань інтеграції України з ЄС Марія Мезенцева, передає УНН.

“У нас, як мінімум, в календарному порядку денному заплановані ще декілька сесійних тижнів під куполом Верховної Ради. Ми їх не відміняємо. Я хочу зазначити, що дана ініціатива була запропонована лише через те, що кожен шостий народний депутат зараз має підтверджений позитивний результат по коронавірусу (COVID-19 - ред.). Ми знаємо, що також, навіть якщо би ми мали, ну, уявімо, ми сьогодні це з колегами обговорювали, навіть якщо би у нас була змога голосувати онлайн - такі голосування не зарахувались би, тому що людина є офіційно на лікарняному. Людина на лікарняному голосувати або брати участь у голосуванні не може”, - сказала Марія Мезенцева.

Вона зазначила, що статистика щодо кожного шостого депутата стосується парламенту загалом і усіх фракцій.

Нагадаємо, у Раді на коронавірус хворіють 27 депутатів.

Також нагадаємо, 9 листопада у Президента України Володимира Зеленського підтвердили коронавірусну хворобу COVID-19.

Також на коронавірус захворів Глава ВР Дмитро Разумков та перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

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