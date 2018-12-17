Антирейдерська комісія скасувала реєстрацію 6 тис. га землі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Комісія Міністерства юстиції з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації (Антирейдерська комісія) цього року задовольнила понад 400 скарг, скасувавши незаконну реєстрацію майже 6 тисяч гектарів землі, та понад 100 тисяч квадратних метрів нерухомості. Про це повідомила заступник міністра юстиції з питань державної реєстрації Ірина Садовська, передає УНН з посиланням на повідомлення Мін’юсту.
"Для Антирейдерської комісії 2018-й був роком напруженої роботи. Адвокати, аграрні та бізнес-асоціації, підприємці, громадяни активно зверталися до комісії, оскільки розуміли, що тут вони можуть швидко відновити свої порушені майнові права і не поринути у багаторічну судову тяганину. Понад 400 задоволених скарг – цьому прямий доказ. Комісія скасувала незаконну реєстрацію майже 6 тисяч гектарів землі та понад 100 тисяч квадратних метрів нерухомості", - цитує прес-служба слова Ірини Садовської.
Окрему увагу посадовець звернула на той факт, що наприкінці листопада комісія задовольнила скаргу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника й скасувала незаконну перереєстрацію комплексу споруд Свято-Успенської Почаївської Лаври.
Вона наголосила, що комісія у своїй роботі керується винятково нормами закону й дотриманням його вимог під час проведення реєстраційних дій.
Нагадаємо, у квітні 2018 року Кабінет міністрів України відновив роботу антирейдерських штабів.