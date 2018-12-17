Антирейдерская комиссия отменила регистрацию 6 тыс. га земли

$41.180.14
46.610.42
ukru
Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования
08:19 • 908 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

07:15 • 8470 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 12089 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 11541 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 44257 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 94537 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 140767 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 130802 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71414 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188922 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
4.8м/с
58%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 10142 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 13515 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

16 апреля, 02:15 • 17529 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 16111 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 20477 просмотра
публикации

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

08:09 • 1542 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

07:15 • 8470 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 12089 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 140767 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 130802 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 13056 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 15283 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 17691 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 20599 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 22135 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Антирейдерская комиссия отменила регистрацию 6 тыс. га земли

Киев • УНН

 • 5172 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия) в этом году удовлетворила более 400 жалоб, отменив незаконную регистрацию почти 6 тысяч гектаров земли, и более 100 тысяч квадратных метров недвижимости. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ирина Садовская, передает УНН со ссылкой на сообщение Минюста.

Антирейдерская комиссия отменила регистрацию 6 тыс. га земли

"Для Антирейдерской комиссии 2018-й был годом напряженной работы. Адвокаты, аграрные и бизнес-ассоциации, предприниматели, граждане активно обращались в комиссию, поскольку понимали, что здесь они могут быстро восстановить свои нарушенные имущественные права и не окунуться в многолетнюю судебную волокиту. Более 400 удовлетворенных жалоб - этому прямое доказательство. Комиссия отменила незаконную регистрацию почти 6 тысяч гектаров земли и более 100 тысяч квадратных метров недвижимости", - цитирует пресс-служба слова Ирины Садовской.

Особое внимание чиновник обратила на тот факт, что в конце ноября комиссия удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Она отметила, что комиссия в своей работе руководствуется исключительно нормами закона и соблюдением его требований при проведении регистрационных действий.

Напомним, в апреле 2018 года Кабинет министров Украины возобновил работу антирейдерских штабов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.27
Bitcoin
$83,365.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.21
Золото
$3,316.50
Ethereum
$1,563.27