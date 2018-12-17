Антирейдерская комиссия отменила регистрацию 6 тыс. га земли

"Для Антирейдерской комиссии 2018-й был годом напряженной работы. Адвокаты, аграрные и бизнес-ассоциации, предприниматели, граждане активно обращались в комиссию, поскольку понимали, что здесь они могут быстро восстановить свои нарушенные имущественные права и не окунуться в многолетнюю судебную волокиту. Более 400 удовлетворенных жалоб - этому прямое доказательство. Комиссия отменила незаконную регистрацию почти 6 тысяч гектаров земли и более 100 тысяч квадратных метров недвижимости", - цитирует пресс-служба слова Ирины Садовской.

Особое внимание чиновник обратила на тот факт, что в конце ноября комиссия удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника и отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Она отметила, что комиссия в своей работе руководствуется исключительно нормами закона и соблюдением его требований при проведении регистрационных действий.

Напомним, в апреле 2018 года Кабинет министров Украины возобновил работу антирейдерских штабов.