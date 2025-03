Антирасистські протести у США: Трамп виступив з критикою перейменування спортивних клубів

“Назви командам дають з міркувань сили, а не слабкості, але зараз, здається, Washington Redskins (американський футбол) і Cleveland Indians (бейсбол) — дві легендарні спортивні команди — збираються змінити свої назви, щоб бути політкоректними. Індіанці... повинні бути зараз дуже злі”, — написав глава вашингтонської адміністрації у себе в Twitter.

Як повідомляє телекомпанія CBS, раніше обидва клуби оголосили про намір вивчити питання зміни своїх назв.

За даними CBS, поштова компанія FedEx, яка є спонсором Washington Redskins, раніше попросила клуб змінити назву, оскільки воно можуть ображати корінні народи країни. Redskins означає “червоношкірі”, а емблемою команди є зображення індіанця. До цього з проханням змінити назву виступили і інші спонсори клубу, зокрема, один з найбільших у світі виробників прохолодних напоїв PepsiCo.

They name teams out of STRENGTH, not weakness, but now the Washington Redskins & Cleveland Indians, two fabled sports franchises, look like they are going to be changing their names in order to be politically correct. Indians, like Elizabeth Warren, must be very angry right now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Расові проблеми вийшли на перший план в США в зв’язку зі смертю афроамериканця Джорджа Флойда в Міннеаполісі (штат Міннесота). Поліцейські використовували при його затриманні 25 травня жорсткий задушливий прийом, Флойд помер після цього в лікарні. Всі четверо співробітників поліції, які брали участь в затриманні, звільнені, їм пред’явлені звинувачення. Його смерть спровокувала масові протести і заворушення по всій країні, а також чергову хвилю боротьби з пам’ятниками політичним діячам минулого.