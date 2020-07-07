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Антирасисткие протесты в США: Трамп выступил с критикой переименования спортивных клубов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп в понедельник раскритиковал идею смены названий спортивных клубов на фоне протестов против расизма в стране, передает УНН.

“Названия командам дают из соображений силы, а не слабости, но сейчас, кажется, Washington Redskins (американский футбол) и Cleveland Indians (бейсбол) — две легендарные спортивные команды — собираются сменить свои названия, чтобы быть политкорректными. Индейцы... должны быть сейчас очень злы”, — написал глава вашингтонской администрации у себя в Twitter.

Как сообщает телекомпания CBS, ранее оба клуба объявили о намерении изучить вопрос смены своих названий.

По данным CBS, почтовая компания FedEx, которая является спонсором Washington Redskins, ранее попросила клуб сменить название, поскольку оно могут оскорблять коренные народы страны. Redskins означает “краснокожие”, а эмблемой команды является изображение индейца. До этого с просьбой сменить название выступили и другие спонсоры клуба, в частности, один из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков PepsiCo.

They name teams out of STRENGTH, not weakness, but now the Washington Redskins & Cleveland Indians, two fabled sports franchises, look like they are going to be changing their names in order to be politically correct. Indians, like Elizabeth Warren, must be very angry right now!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

Расовые проблемы вышли на первый план в США в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. Его смерть спровоцировала массовые протесты и беспорядки по всей стране, а также очередную волну борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого.

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