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Антибіотики з початку пандемії подорожчали: названо цифри

Антибіотики з початку пандемії подорожчали: названо цифри

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Ціни на антибіотики у жовтні у порівнянні з цінами на них у березні, коли було оголошено пандемію коронавірусу, підвищилися. Якщо порівнювати ціни березня і жовтня, суттєво подорожчали і вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати, тоді як на імпортні ліки цієї категорії ціна знизилася. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Так, у березні ціна на вітчизняні антибіотики була 17,95 грн за 10 таблеток/капсул, а у жовтні вони коштували 18,27 грн за 10 таблеток/капсул, тобто, зростання ціни - на 1,78%. Імпортні антибіотики у жовтні коштували 111,39 грн за 10 таблеток, тоді як у березні - 107,63 грн за 10 таблеток (+3,49%).

Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняного виробництва у жовтні коштували 10,52 грн за 10 таблеток, а в березні - 9,62 грн за 10 таблеток (+9,36%). Імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати у жовтні коштували 18,37 грн за один пакетик, а в березні - 18,99 грн за пакетик (-3,26%).

При цьому за місяць (жовтень проти вересня цього року) ціни на вітчизняні антибіотики знизилися на 0,16%, на імпортні антибіотики зросли на 0,71%, на вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати зросли на 0,29%, на імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати знизилися на 2,24%. 

Водночас за рік (жовтень 2019 року до жовтня 2020 року) ціни на вітчизняні антибіотики зросли на 4,52%, на імпортні антибіотики - на 4,87%, на вітчизняні жарознижувальні та знеболювальні препарати - на 17,02%, на імпортні жарознижувальні та знеболювальні препарати - на 8,83%.

Додамо, дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, АМКУ оштрафував власників аптеки, які розповсюджували "ліки" проти коронавірусу.

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