Антибиотики с начала пандемии подорожали: названы цифры
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Цены на антибиотики в октябре по сравнению с ценами на них в марте, когда было объявлено пандемию коронавируса, повысились. Если сравнивать цены марта и октября, существенно подорожали и отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты, тогда как на импортные лекарства этой категории цена снизилась. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
Так, в марте цена на отечественные антибиотики была 17,95 грн за 10 таблеток/капсул, а в октябре они стоили 18,27 грн за 10 таблеток/капсул, то есть, рост цен - на 1,78%. Импортные антибиотики в октябре стоили 111,39 грн за 10 таблеток, тогда как в марте - 107,63 грн за 10 таблеток (+3,49%).
Жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественного производства в октябре стоили 10,52 грн за 10 таблеток, а в марте - 9,62 грн за 10 таблеток (+9,36%). Импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты в октябре стоили 18,37 грн за один пакетик, а в марте - 18,99 грн за пакетик (-3,26%).
При этом за месяц (октябрь по сравнению с сентябрем этого года) цены на отечественные антибиотики снизились на 0,16%, на импортные антибиотики выросли на 0,71%, на отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты выросли на 0,29%, на импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты снизились на 2,24%.
В то же время за год (октябрь 2019 года к октябрю 2020 года) цены на отечественные антибиотики выросли на 4,52%, на импортные антибиотики - на 4,87%, на отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 17,02%, на импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 8,83%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, АМКУ оштрафовал владельцев аптеки, которые распространяли "лекарство" против коронавируса.