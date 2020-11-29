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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77869 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100622 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116811 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151829 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199732 просмотра

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3 марта, 04:20 • 195363 просмотра

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Антибиотики с начала пандемии подорожали: названы цифры

Антибиотики с начала пандемии подорожали: названы цифры

Киев  •  УНН

 • 12992 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Цены на антибиотики в октябре по сравнению с ценами на них в марте, когда было объявлено пандемию коронавируса, повысились. Если сравнивать цены марта и октября, существенно подорожали и отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты, тогда как на импортные лекарства этой категории цена снизилась. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

Так, в марте цена на отечественные антибиотики была 17,95 грн за 10 таблеток/капсул, а в октябре они стоили 18,27 грн за 10 таблеток/капсул, то есть, рост цен - на 1,78%. Импортные антибиотики в октябре стоили 111,39 грн за 10 таблеток, тогда как в марте - 107,63 грн за 10 таблеток (+3,49%).

Жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественного производства в октябре стоили 10,52 грн за 10 таблеток, а в марте - 9,62 грн за 10 таблеток (+9,36%). Импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты в октябре стоили 18,37 грн за один пакетик, а в марте - 18,99 грн за пакетик (-3,26%).

При этом за месяц (октябрь по сравнению с сентябрем этого года) цены на отечественные антибиотики снизились на 0,16%, на импортные антибиотики выросли на 0,71%, на отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты выросли на 0,29%, на импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты снизились на 2,24%.

В то же время за год (октябрь 2019 года к октябрю 2020 года) цены на отечественные антибиотики выросли на 4,52%, на импортные антибиотики - на 4,87%, на отечественные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 17,02%, на импортные жаропонижающие и обезболивающие препараты - на 8,83%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, АМКУ оштрафовал владельцев аптеки, которые распространяли "лекарство" против коронавируса.

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