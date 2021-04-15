Аналітичний портал: Україна може виграти шість золотих медалей на ОІ-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Аналітичний портал "Gracenote Olympic" за сто днів до старту літніх Олімпійських ігор в Токіо представив прогнозований медальний залік змагань, передає УНН.
Деталі
Аналітики пророкують Україні 15-е місце в медальному заліку і 21 нагороду серед яких: 6 "золотих", 7 "срібних" і 8 "бронзових".
За прогнозами Україна повинна увійти в топ-10 найбільш прогресуючих країн світу щодо кількості медалей на Олімпіаді 2016 в Ріо-де-Жанейро.
Варто відзначити, що на першу сходинку портал ставить збірну США – (43 "золота"), другий Китай – 38.
Доповнення
Олімпіада в Токіо повинна пройти з 23 липня по 8 серпня. На Іграх в столиці Японії представники орієнтовно 205 країн світу розіграють 339 комплектів медалей в 33 видах спорту.