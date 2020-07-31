АМПУ розпочала пошуки підрядника для підняття танкера Delfi
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Адміністрація морських портів України розпочинає переговори щодо закупівлі послуг із підняття танкера Delfi, який минулої осені зазнав аварії на одеському узбережжі. Заявки прийматимуться до 5 серпня. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АМПУ.
"ДП "АМПУ" розпочинає переговорну процедуру закупівлі послуг із підняття та видалення танкера DELFI. 27 липня 2020 р. рішенням Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій ДСНС України ситуацію, що виникла внаслідок аварії з затонулим танкером-бункерувальником DELFI, класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вжито нагальних заходів із проведення переговорної процедури закупівлі зазначеної послуги.
"ДП "АМПУ" ставить перед собою мету здійснити закупівлю послуг із підйому та віддалення танкеру у найкоротші терміни (що забезпечується, зокрема, шляхом проведення "переговорної процедури"). При цьому створити та забезпечити максимально прозорі та зрозумілі умови проведення закупівлі та залучення широкого кола підприємств, які дійсно зможуть швидко, ефективно, із мінімальним впливом на довкілля виконати ці роботи", - йдеться у повідомленні.
Кваліфікаційні вимоги до учасників процедури передбачають:
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- наявність документально підтвердженого досвіду учасника з виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів), тобто виконання успішних операцій із суднопідйому суден подібного типу суден;
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- наявність в учасника процедури закупівлі власного або орендованого обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, необхідних для надання послуги;
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- наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
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Пропозиції будуть прийматися до 5 серпня 2020 року.
Нагадаємо, танкер-заправник Delfi у сильний шторм вночі 21 листопада 2019 року дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту, після чого 22 листопада - перекинувся.
Перші спроби підняти танкер не вдалися.
На Одеському пляжі "Дельфін", де перебуває танкер Delfi, від початку аварії сумарно майже 30 днів фіксували перевищення концентратів нафтопродукту у воді.
Віднедавна ліквідацією судна почала займатися держава з технічною реалізацією від АМПУ.
Додамо, що, за інформацією Держекоінспекції, наразі всі збитки від танкера Delfi, який перебуває в акваторії Чорного моря в Одесі, неможливо підрахувати, але наразі вони складають 20 тисяч доларів.