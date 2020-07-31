АМПУ начала поиски подрядчика для поднятия танкера Delfi
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Администрация морских портов Украины начинает переговоры по закупке услуг по поднятию танкера Delfi, который прошлой осенью потерпел крушение на одесском побережье. Заявки будут приниматься до 5 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АМПУ.
"ДП "АМПУ" начинает переговорную процедуру закупки услуг по поднятию и удаления танкера DELFI. 27 июля 2020 года решением Экспертной комиссии по определению уровней и классов чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины ситуацию, возникшую в результате аварии с затонувшим танкером-бункеровщиком DELFI, классифицированы как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приняты неотложные меры по проведению переговорной процедуры закупки указанной услуги.
"ДП "АМПУ" ставит перед собой цель осуществить закупку услуг по подъему и удалению танкера в кратчайшие сроки (что обеспечивается, в частности, путем проведения "переговорной процедуры"). При этом создать и обеспечить максимально прозрачные и понятные условия проведения закупки и привлечение широкого круга предприятий, которые действительно смогут быстро, эффективно, с минимальным воздействием на окружающую среду выполнить эти работы", - говорится в сообщении.
Квалификационные требования к участникам процедуры предусматривают:
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- наличие документально подтвержденного опыта участника по выполнению аналогичного (аналогичных) по предмету закупки договора (договоров), то есть выполнение успешных операций по судоподъему судов подобного типа судов;
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- наличие у участника процедуры закупки собственного или арендованного оборудования, материально-технической базы и технологий, необходимых для предоставления услуги;
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- наличие у участника работников соответствующей квалификации, имеющих необходимые знания и опыт.
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Предложения будут приниматься до 5 августа 2020 года.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября 2019 года дрейфовал на мели на побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября - перевернулся.
Первые попытки поднять танкер не удались.
На Одесском пляже "Дельфин", где находится танкер Delfi, от начала аварии суммарно почти 30 дней фиксировали превышение концентратов нефтепродукта в воде.
С недавних пор ликвидацией судна начало заниматься государство с технической реализацией от АМПУ.
Добавим, что, по информации Госэкоинспекции, сейчас все убытки от танкера Delfi, который находится в акватории Черного моря в Одессе, невозможно подсчитать, но сейчас они составляют 20 тысяч долларов.