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Біля танкера Delfi майже 30 днів фіксували перевищення концентрації нафтопродукту у воді

Біля танкера Delfi майже 30 днів фіксували перевищення концентрації нафтопродукту у воді

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. На Одеському пляжі “Дельфін”, де знаходиться танкер Delfi, від початку аварії сумарно майже 30 днів фіксували перевищення концентратів нафтопродукту у воді. Про це заявив в ефірі одного з телеканалів голова Держекоінспекції Андрій Мальований, передає УНН.

“Що стосується пляжу Дельфін, від початку аварії, що відбулася 22 листопада, близько 30 днів сумарно ми фіксували перевищення гранично-допустимих концентрацій (ГДК) по нафтопродуктам. Починаючи від півтора рази перевищення до 150 разів ГДК в перші особливо після днів аварії і під час штормів”, — сказав Мальований.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Збитки природі від танкера Delfi оцінюють вже у 20 тис. доларів – Мальований

За його словами, в такі дні було проінформовано громаду, що купатися було небезпечно.

“Що стосується загалом ситуації з санітарно-епідеміологічними нормами по пляжах, тут свій моніторинг здійснює Держпродспоживслужба, саме санітарного стану і води і піску”, — додав Мальований.

Нагадаємо, голова Одеської ОДА Максим Куций оголосив подальший план дій щодо підйому танкеру Delfi. Відповідні заходи узгоджені з міністром інфраструктури, Адміністрацією морпортів та Держекоінспекцією.

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