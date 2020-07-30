Возле танкера Delfi почти 30 дней фиксировали превышение концентрации нефтепродуктов в воде
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. На Одесском пляже "Дельфин", где находится танкер Delfi, от начала аварии суммарно почти 30 дней фиксировали превышение концентратов нефтепродукта в воде. Об этом заявил в эфире одного из телеканалов председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает УНН.
"Что касается пляжа Дельфин, от начала аварии, произошедшей 22 ноября, около 30 дней суммарно мы фиксировали превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по нефтепродуктам. Начиная с полтора раза превышение до 150 раз ПДК в первые особенно после дней аварии и во время штормов", - сказал Малеваный.
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По его словам, в такие дни было проинформировано общину, купаться было опасно.
"Что касается в целом ситуации с санитарно-эпидемиологическими нормами по пляжам, здесь свой мониторинг осуществляет Госпродпотребслужба, именно санитарного состояния и воды и песка", - добавил Малеваный.
Напомним, глава Одесской ОГА Максим Куцый объявил дальнейший план действий по подъему танкера Delfi. Соответствующие мероприятия согласованы с министром инфраструктуры, Администрацией морпортов и Госэкоинспекцией.