АМКУ просять перевірити можливу змову на ринку соняшникової олії

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Українська асоціація постачальників торговельних мереж звернулася до Антимонопольного комітету України щодо можливої картельної змови на ринку соняшникової олії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив директор Асоціації Олексій Дорошенко, передає УНН.

“Звернув увагу представників Комітету на ринок соняшникової олії, події на якому зараз йдуть в розрізі зі світовими тенденціями. У цьому році очікується рекордне виробництво соняшникової олії, і ціни на світовому ринку йдуть вниз вже 1,5 місяці. В Україні — навпаки. Ціни повільно, але впевнено йдуть вгору”, — зазначив Дорошенко.

На сьогодні ринкова сила сконцентрована у великих виробників продуктів харчування. Це дає їм можливість здійснювати антиконкурентні дії і впливати на ціноутворення, вважає Дорошенко.

“З помітним підвищенням купівельної спроможності населення, що відбудеться за 2-3 роки, торгові мережі знову почнуть повертати собі можливість встановлювати правила на ринку. Тому слід повернутися до розгляду Кодексу Етики, який вже кілька років припадає пилом. Він повинен обмежити можливості одноосібно встановлювати ринкові правила як з боку найбільших виробників, так і з боку торговельних мереж”, — додав експерт.

Нагадаємо, найбільший виробник соняшникової олії в Україні “Кернел” належить Андрію Веревському і Віталію Хомутинніку — народного депутата від партії “Відродження”, члену податкового комітету ВР. На сьогодні “Кернел” фігурує в низці кримінальних справ, зокрема за фактами махінацій з ПДВ та ухилення від сплати податків.

Однак при цьому залишається лідером в сфері АПК за обсягом бюджетного відшкодування експортного ПДВ. У минулому році “Кернел” отримав з бюджету близько 8 млрд грн, цього року — вже понад 2,5 млрд грн.

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