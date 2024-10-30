Акції Reddit злетіли на 25% після першого прибутку

Reddit, соціальна медіа-платформа, відома своїми відданими онлайн-спільнотами та бурхливими дебатами, здивувала Волл-стріт, вперше отримавши прибуток лише через кілька місяців після виходу на біржу, показавши ріст акцій на 25% до рекордного максимуму, пише УНН з посиланням на Financial Times.

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У телефонній розмові з аналітиками керівники Reddit заявили, що інвестиції в рекламні технології, покликані покращити ефективність реклами, приносять плоди, як і перехід на "машинний переклад" для автоматичного перекладу свого контенту мовами з метою збільшення аудиторії. Зараз компанія має майже 100 млн щоденних активних користувачів, що на 47% більше, ніж у попередньому кварталі.

Чистий прибуток компанії, що розмістилася на Нью-Йоркській фондовій біржі в березні, сягнув 29,9 млн доларів у третьому кварталі, що вище чистого збитку в 7,4 млн доларів за той же період минулого року, і значно перевищує оцінки Волл-стріт у 10 млн доларів збитків.

"Продовжуючи дивитися у 2025 рік і далі, ми шукатимемо можливості для прискорення нашої дорожньої карти, чи то за рахунок розробки нових продуктів, глобальної експансії, чи розширення нашого рекламного бізнесу", - сказав Стів Гаффман, генеральний директор Reddit, "при цьому зберігаючи нашу прихильність до прибуткового масштабування та гарантуючи, що Reddit стане місцем для спілкування та спільноти в Інтернеті".

Доходи Reddit у третьому кварталі зросли на 68 відсотків до 348,4 млн доларів, порівняно з консенсусом Волл-стріт про зростання до 314,8 млн доларів. Компанія також прогнозує доходи на поточний квартал обсягом від 385 до 400 млн доларів, що вище за прогнози Волл-стріт.

Гаффман сказав, що компанія інвестуватиме в модернізацію своїх пошукових можливостей, включаючи розробку "гарних сторінок результатів" та інтеграцію великих мовних моделей у свої дані результатів.

Гаффман також сказав, що компанія прагне підтримати компанії, бренди та творців, які мають офіційну присутність на Reddit, позначивши новий напрямок для платформи, яка колись була відома розміщенням гострих, анонімних розмов і невтручанням у модерацію.

Білий дім тепер має офіційний обліковий запис з новою пропозицією Reddit Pro для бізнесу, додав він, і використав його для обміну важливою інформацією з місцевими спільнотами під час недавніх ураганів у США.

Однак Гаффман, як вказано, проявив велику обережність, говорячи про ліцензійні угоди - продаж своїх даних технологічним та ШІ-компаніям для навчання їхніх моделей - які він рекламував перед своїм лістингом.

OpenAI уклала угоду про навчання ШІ на даних Reddit

Зокрема, компанія викликала ентузіазм, вказавши на це як потенційне джерело доходу, коли вона уклала угоди з Google, а пізніше і OpenAI.

Однак у вівторок Гаффман сказав, що хоча компанія все ще веде переговори про майбутні угоди, їх було "обмежена" кількість, і в основному вони були укладені з дрібнішими гравцями.

"Справа в тому, що дані Reddit надзвичайно цінні для багатьох гравців на ринку, - сказав Гаффман. - Тому ми відкриті для бізнесу та знаходимо правильний баланс між наданням цієї інформації та створенням власних продуктів на її основі".