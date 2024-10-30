Акції Reddit злетіли на 25% після першого прибутку

$41.400.00
45.840.00
ukenru
У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили
Ексклюзив
06:00 • 7288 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

05:00 • 20010 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 41209 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 77788 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 64094 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 77467 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 92996 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87211 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 175615 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 100943 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.8м/с
49%
Популярнi новини

армія рф впритул підійшла до адмінкордону Дніпропетровської області: карти DeepState

11 квітня, 23:07 • 23520 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

11 квітня, 23:22 • 10870 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

11 квітня, 23:50 • 11550 перегляди

Громадяни КНР, які воюють на боці росії, є найманцями і не пов'язані з владою Китаю - Reuters

12 квітня, 01:47 • 13095 перегляди

росія атакувала Київ дронами: виникли пожежі, є постраждалі

12 квітня, 02:06 • 20743 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

05:00 • 20010 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 175615 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 332165 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 265597 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 376235 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 41209 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 17315 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 22494 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

11 квітня, 14:12 • 28270 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

11 квітня, 13:19 • 49110 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Акції Reddit злетіли на 25% після першого прибутку

Київ • УНН

 • 16384 перегляди

Reddit показав неочікуваний прибуток у 29,9 млн доларів у третьому кварталі після виходу на біржу. Компанія досягла 100 млн щоденних активних користувачів та прогнозує подальше зростання доходів.

Акції Reddit злетіли на 25% після першого прибутку

Reddit, соціальна медіа-платформа, відома своїми відданими онлайн-спільнотами та бурхливими дебатами, здивувала Волл-стріт, вперше отримавши прибуток лише через кілька місяців після виходу на біржу, показавши ріст акцій на 25% до рекордного максимуму, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

У телефонній розмові з аналітиками керівники Reddit заявили, що інвестиції в рекламні технології, покликані покращити ефективність реклами, приносять плоди, як і перехід на "машинний переклад" для автоматичного перекладу свого контенту мовами з метою збільшення аудиторії. Зараз компанія має майже 100 млн щоденних активних користувачів, що на 47% більше, ніж у попередньому кварталі.

Чистий прибуток компанії, що розмістилася на Нью-Йоркській фондовій біржі в березні, сягнув 29,9 млн доларів у третьому кварталі, що вище чистого збитку в 7,4 млн доларів за той же період минулого року, і значно перевищує оцінки Волл-стріт у 10 млн доларів збитків.

"Продовжуючи дивитися у 2025 рік і далі, ми шукатимемо можливості для прискорення нашої дорожньої карти, чи то за рахунок розробки нових продуктів, глобальної експансії, чи розширення нашого рекламного бізнесу", - сказав Стів Гаффман, генеральний директор Reddit, "при цьому зберігаючи нашу прихильність до прибуткового масштабування та гарантуючи, що Reddit стане місцем для спілкування та спільноти в Інтернеті".

Доходи Reddit у третьому кварталі зросли на 68 відсотків до 348,4 млн доларів, порівняно з консенсусом Волл-стріт про зростання до 314,8 млн доларів. Компанія також прогнозує доходи на поточний квартал обсягом від 385 до 400 млн доларів, що вище за прогнози Волл-стріт.

Гаффман сказав, що компанія інвестуватиме в модернізацію своїх пошукових можливостей, включаючи розробку "гарних сторінок результатів" та інтеграцію великих мовних моделей у свої дані результатів.

Гаффман також сказав, що компанія прагне підтримати компанії, бренди та творців, які мають офіційну присутність на Reddit, позначивши новий напрямок для платформи, яка колись була відома розміщенням гострих, анонімних розмов і невтручанням у модерацію.

Білий дім тепер має офіційний обліковий запис з новою пропозицією Reddit Pro для бізнесу, додав він, і використав його для обміну важливою інформацією з місцевими спільнотами під час недавніх ураганів у США.

Однак Гаффман, як вказано, проявив велику обережність, говорячи про ліцензійні угоди - продаж своїх даних технологічним та ШІ-компаніям для навчання їхніх моделей - які він рекламував перед своїм лістингом.

OpenAI уклала угоду про навчання ШІ на даних Reddit17.05.24, 13:11 • 17890 переглядiв

Зокрема, компанія викликала ентузіазм, вказавши на це як потенційне джерело доходу, коли вона уклала угоди з Google, а пізніше і OpenAI.

Однак у вівторок Гаффман сказав, що хоча компанія все ще веде переговори про майбутні угоди, їх було "обмежена" кількість, і в основному вони були укладені з дрібнішими гравцями.

"Справа в тому, що дані Reddit надзвичайно цінні для багатьох гравців на ринку, - сказав Гаффман. - Тому ми відкриті для бізнесу та знаходимо правильний баланс між наданням цієї інформації та створенням власних продуктів на її основі".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини СвітуТехнології
OpenAI
Білий дім
Сполучені Штати
Google
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,718.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,582.00