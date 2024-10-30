Акции Reddit взлетели на 25% после первой прибыли

Reddit, социальная медиа-платформа, известная своими преданными онлайн-сообществами и бурными дебатами, удивила Уолл-стрит, впервые получив прибыль всего через несколько месяцев после выхода на биржу, показав рост акций на 25% до рекордного максимума, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

В телефонном разговоре с аналитиками руководители Reddit заявили, что инвестиции в рекламные технологии, призванные улучшить эффективность рекламы, приносят плоды, как и переход на "машинный перевод" для автоматического перевода своего контента на языки с целью увеличения аудитории. Сейчас компания имеет почти 100 млн ежедневных активных пользователей, что на 47% больше, чем в предыдущем квартале.

Чистая прибыль компании, разместившейся на Нью-Йоркской фондовой бирже в марте, достигла 29,9 млн долларов в третьем квартале, что выше чистого убытка в 7,4 млн долларов за тот же период прошлого года, и значительно превышает оценки Уолл-стрит в 10 млн долларов убытков.

"Продолжая смотреть в 2025 год и дальше, мы будем искать возможности для ускорения нашей дорожной карты, будь то за счет разработки новых продуктов, глобальной экспансии или расширения нашего рекламного бизнеса", - сказал Стив Хаффман, генеральный директор Reddit, "при этом сохраняя нашу приверженность к прибыльному масштабированию и гарантируя, что Reddit станет местом для общения и сообщества в Интернете".

Доходы Reddit в третьем квартале выросли на 68 процентов до 348,4 млн долларов, по сравнению с консенсусом Уолл-стрит о росте до 314,8 млн долларов. Компания также прогнозирует доходы на текущий квартал в размере от 385 до 400 млн долларов, что выше прогнозов Уолл-стрит.

Хаффман сказал, что компания будет инвестировать в модернизацию своих поисковых возможностей, включая разработку "хороших страниц результатов" и интеграцию больших языковых моделей в свои данные результатов.

Хаффман также сказал, что компания стремится поддержать компании, бренды и создателей, которые имеют официальное присутствие на Reddit, обозначив новое направление для платформы, которая когда-то была известна размещением острых, анонимных разговоров и невмешательством в модерацию.

Белый дом теперь имеет официальную учетную запись с новым предложением Reddit Pro для бизнеса, добавил он, и использовал его для обмена важной информацией с местными сообществами во время недавних ураганов в США.

Однако Хаффман, как указано, проявил большую осторожность, говоря о лицензионных соглашениях - продажа своих данных технологическим и ИИ-компаниям для обучения их моделей - которые он рекламировал перед своим листингом.

OpenAI заключила соглашение об обучении ИИ на данных Reddit

В частности, компания вызвала энтузиазм, указав на это как потенциальный источник дохода, когда она заключила соглашения с Google, а позже и OpenAI.

Однако во вторник Хаффман сказал, что хотя компания все еще ведет переговоры о будущих сделках, их было "ограниченное" количество, и в основном они были заключены с более мелкими игроками.

"Дело в том, что данные Reddit чрезвычайно ценны для многих игроков на рынке, - сказал Хаффман. - Поэтому мы открыты для бизнеса и находим правильный баланс между предоставлением этой информации и созданием собственных продуктов на ее основе".