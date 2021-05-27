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The Guardian

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AirFrance скасувала рейс Париж-Москва через відсутність дозволу заходити в повітряний простір Росії

Київ • УНН

 • 16763 перегляди

КИЇВ. 27 травня. УНН. Французька авіакомпанія AirFrance скасувала рейс AF1154 з Парижа в Москву через відсутність дозволу на захід у повітряний простір Росії. Про це повідомляє “Новая газета” з посиланням на офіс AirFrance, передає УНН.

AirFrance скасувала рейс Париж-Москва через відсутність дозволу заходити в повітряний простір Росії

Деталі

Одна з пасажирок рейсу Мішель Сіндюкова передала виданню відеозапис, на якій капітан літака попереджає, що рейс може бути скасований, оскільки компанія “досі” не отримала “дозволу увійти в повітряний простір Росії”.

За словами Сіндюкової, капітан назвав відсутність відповіді від Росії “дуже незвичайною ситуацією”. Екіпаж пов’язав подію із тим, що AirFrance припинила польоти через Білорусь. В результаті рейс перенесли на 27 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Закрите небо: літак “Бєлавіа” зробив з десяток кіл біля кордону з Польщею і повернув на Мінськ

В офісі AirFrance сказали, що скасування рейсу до Москви пов’язане з необхідністю обходити повітряний простір Білорусі, що “зажадало отримання нового дозволу на захід у повітряний простір Росії від російської влади”.

Доповнення

В аеропорту “Шереметьєво”, куди мав би прилетіти літак AirFrance, не змогли прокоментувати ситуацію і порадили звернутися до перевізника.

Контекст

Мінськ 23 травня підняв у повітря військовий літак, щоб змусити пасажирський літак Ryanair приземлитися. Після цього білоруська влада затримала опозиційного журналіста Романа Протасєвіча, який перебував на борту посадженого літака, що викликало міжнародний резонанс.

Лідери ЄС 24 травня погодилися уникати повітряного простору Білорусі. Євросоюз також погодився заборонити доступ білоруському авіаперевізнику “Бєлавіа” до своїх авіапростору і аеропортів. Очікується, що рішення європейської влади вплине на близько 20 аеропортів ЄС від Ларнаки до Гельсінкі, з яких виконуються рейси “Бєлавіа” в або з Білорусі.

При цьому вже близько десятка авіакомпаній, серед яких Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT і Singapore Airlines, оголосили про припинення польотів над Білоруссю.

Україна також зупинила авіасполучення з Білоруссю — з 26 травня, українським авіакомпаніям та літакам забороняється виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

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