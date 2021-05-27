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AirFrance отменила рейс Париж-Москва из-за отсутствия разрешения заходить в воздушное пространство России

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Французская авиакомпания AirFrance отменила рейс AF1154 из Парижа в Москву из-за отсутствия разрешения на заход в воздушное пространство России. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на офис AirFrance, передает УНН.

AirFrance отменила рейс Париж-Москва из-за отсутствия разрешения заходить в воздушное пространство России

Детали

Одна из пассажирок рейса Мишель Синдюкова передала изданию видеозапись, на которой капитан самолета предупреждает, что рейс может быть отменен, поскольку компания “до сих пор” не получила “разрешения войти в воздушное пространство России”.

По словам Синдюковой, капитан назвал отсутствие ответа от России “очень необычной ситуацией”. Экипаж связал событие с тем, что AirFrance прекратила полеты через Беларусь. В результате рейс перенесли на 27 мая.

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В офисе AirFrance сказали, что отмена рейса в Москву связана с необходимостью обходить воздушное пространство Беларуси, что “потребовало получения нового разрешения на заход в воздушное пространство России от российской власти”.

Дополнение

В аэропорту “Шереметьево”, куда должен прилететь самолет AirFrance, не смогли прокомментировать ситуацию и посоветовали обратиться к перевозчику.

Контекст

Около 15 часов дня 23 мая самолет авиакомпании Ryanair Афины — Вильнюс экстренно приземлился в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. На борту самолета находился соучредитель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.

Команду принять самолет в Минске отдал лично Александр Лукашенко, сообщалось в Telegram-канале “Пул первого”. Руководитель отдела коммуникаций Литовского международного аэропорта, где должен был сначала приземлиться самолет, сообщал, что между членом экипажа и пассажиром произошел конфликт, в результате чего самолет решили посадить в Минске. Однако, по словам одного из пассажиров рейса, никакого конфликта не было. После посадки всех пассажиров вывели из самолета, Протасевича отвели в сторону, а его вещи вынесли на взлетно-посадочную полосу.

“Мы спросили его, что происходит. Он сказал, кто он, и добавил: „Меня здесь ждет смертная казнь“. Он был уже спокойнее, но дрожал. Рядом с ним все время стоял офицер, и вскоре военные его просто вывели”, — рассказал пассажир.

Русская служба BBC сообщила, что кроме Романа Протасевича в Минске задержали россиянку. Речь идет про Софию Сапегу, девушку Протасевича.

Инцидент вызвал огромный международный резонанс и гневную реакцию многих западных лидеров, политиков и дипломатов, выступили с требованием освобождения оппозиционного журналиста и международного расследования случившегося.

Отец Протасевича Дмитрий, посмотрев видео сына с “признаниями”, заявил, что у Романа есть телесные повреждения, и ему сломали нос.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью — с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

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