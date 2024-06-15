"Агресор не може диктувати умови припинення вогню": голова дипломатії ЄС назвав вимоги путіна "неприйнятними"
Київ • УНН
Глава кремля володимир путін висуває неприйнятні вимоги, агресор не може диктувати умови припинення вогню. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель напередодні Саміту миру щодо України.
Глава кремля володимир путін висуває неприйнятні вимоги, агресор не може диктувати умови припинення вогню. Про це заявив у суботу Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель напередодні Саміту миру щодо України, пише УНН.
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"Триваюча агресія росії проти України показує жоден реальний інтерес до миру. Неприйнятні вимоги путіна спрямовані на легітимізацію вторгнення та підрив мирних зусиль, у той час як росія переозброюється та готується до тривалої війни. Агресор не може диктувати умови припинення вогню", - зазначив голова дипломатії ЄС у X.
Він наголосив, що "Статут ООН і резолюція ГА ООН про всеосяжний, справедливий і міцний мир в Україні, підтримана 141 країною, втілюють принципи Статуту ООН на практиці".
"Я з нетерпінням чекаю участі в майбутньому Саміті з питань миру, який підтвердить це", - вказав Боррель.
Доповнення
Саміт миру збирається в Бюргенштоку у Швейцарії 15-16 червня. Метою зустрічі глав держав і урядів є вироблення спільного розуміння шляху до справедливого та тривалого миру в Україні. Це має стати основою для мирного процесу.
Представники понад 90 країн зберуться у Швейцарії на конференцію щодо миру в Україні. росію не запросили. У п'ятницю путін поставив умови мирних переговорів з Україною.