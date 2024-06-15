"Агрессор не может диктовать условия прекращения огня": глава дипломатии ЕС назвал требования путина "неприемлемыми"

Глава кремля владимир путин выдвигает неприемлемые требования, агрессор не может диктовать условия прекращения огня. Об этом заявил в субботу Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне Саммита мира по Украине, пишет УНН.

Детали

"Продолжающаяся агрессия россии против Украины показывает никакого реального интереса к миру. Неприемлемые требования путина направлены на легитимизацию вторжения и подрыв мирных усилий, в то время как россия перевооружается и готовится к длительной войне. Агрессор не может диктовать условия прекращения огня", - отметил глава дипломатии ЕС в X.

Он подчеркнул, что "Устав ООН и резолюция ГА ООН о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире в Украине, поддержанная 141 страной, воплощают принципы Устава ООН на практике".

"Я с нетерпением жду участия в предстоящем Саммите по вопросам мира, который подтвердит это", - указал Боррель.

Дополнение

Саммит мира собирается в Бюргенштоке в Швейцарии 15-16 июня. Целью встречи глав государств и правительств является выработка общего понимания пути к справедливому и длительному миру в Украине. Это должно стать основой для мирного процесса.

Представители более 90 стран соберутся в Швейцарии на конференцию по миру в Украине. россию не пригласили. В пятницу путин поставил условия мирных переговоров с Украиной.