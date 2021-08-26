Афганістан: Кулеба розповів про вартість евакуації

Так, зі слів міністра, станом на сьогодні Україна вивезла з Кабула два цивільних літаки і один військовий. Військовий літак фінансується за рахунок державного бюджету, за це питання відповідає Міністерство оборони держави.

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“Що стосується цивільних літаків, якими ми вивозили громадян, то за прольоти цих літаків українська держава нічого не сплачує. Ця евакуація була здійснена на рівні політичних домовленостей між Українською державою і власниками цих літаків. Але ми гроші бюджету на фінансування цих літаків не виплачували”, — заявив дипломат.

Деталі

Він додав, що наразі до України надходять запити від інших країн та міжнародних організацій з проханням вивозити їхніх громадян чи громадян Афганістану, які з ними співпрацювали. Водночас пріорітет буде завжди надаватись громадянам України, підсумував міністр.

За його даними, наразі в Афганістані перебуває близько 90 громадян України та членів їхніх сімей.

Додамо

Напередодні МЗС України повідомило, що три евакуаційні українські рейси загалом вивезли з Афганістану 256 людей.



Так, 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” сів літак з евакуйованими українцями з Кабула.

На борту українського літака з Афганістану, який приземлився 23 серпня в аеропорту “Бориспіль” було 98 евакуйованих людей, серед яких 41 громадянин України, у тому числі — 27 їхніх дітей.



Інший український авіаційний борт вранці 22 серпня прибув до аеропорту “Бориспіль”. На борту перебувало 83 громадянина, 31 з яких — українці.



Перший український борт з Кабулу прибув в Україну ще 16 серпня. Ним вдалось вивезти 79 громадян, 8 з яких були українці.



Як повідомляв УНН, 65 громадян Афганістану з тих, кого Україна евакуювала, подали заяви про отримання статусу біженця у країні.