Афганистан: Кулеба рассказал о стоимости эвакуации

Так, по словам министра, на сегодня Украина вывезла из Кабула два гражданских самолета и один военный. Военный самолет финансируется за счет государственного бюджета, за этот вопрос отвечает Министерство обороны государства.

Цитата

“Что касается гражданских самолетов, которыми мы вывозили граждан, то за пролеты этих самолетов украинское государство ничего не платит. Эта эвакуация была осуществлена на уровне политических договоренностей между Украинским государством и владельцами этих самолетов. Но мы деньги бюджета на финансирование этих самолетов не выплачивали”, — заявил дипломат.

Детали

Он добавил, что сейчас в Украину поступают запросы от других стран и международных организаций с просьбой вывозить их граждан или граждан Афганистана, которые с ними сотрудничали. В то же время приоритет будет всегда предоставляться гражданам Украины, подытожил министр.

По его данным, сейчас в Афганистане находится около 90 граждан Украины и членов их семей.

Добавим

Накануне МИД Украины сообщил, что три эвакуационных украинских рейсов целом вывезли из Афганистана 256 человек.



Так, 23 августа в аэропорту “Борисполь” приземлился самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.

На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту “Борисполь” было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 их детей.



Другой украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находились 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.



Первый украинский борт из Кабула прибыл в Украину еще 16 августа. Им удалось вывезти 79 граждан, 8 из которых были украинцы.



Как сообщал УНН, 65 граждан Афганистана из тех, кого Украина эвакуировала, подали заявления о получении статуса беженца в стране.