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А.Шевченко назвав проблеми України перед грою з Хорватією

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку до матчу з Хорватією у рамках кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2018, перерахувавши головні проблеми своєї команди. Про це повідомляє сайт ФФУ, передає УНН.

За словами Шевченка, одна з головних проблем збірної – відсутність ігрової практики у багатьох провідних футболістів.

"Це одна з проблем. Є й інші. Наприклад, з лівим захисником, оскільки Соболь пропускає матч через дискваліфікацію. Не будемо забігати наперед, будемо вирішувати проблему", - наголосив коуч.

Ще одна головоломка для А.Шевченка – вибір форварда на майбутній поєдинок.

"Що стосується, наприклад, Кравця, то Артем не грав, бо був травмований. Але вже в минулому турі він виходив на заміну. Сподіваюся, і в наступному – він зіграє. Селезньов має постійну практику в своєму клубі", - наголосив А.Шевченко.

Додамо, що матч лідерів групи І відбору до Мундіалю-2018 між Україною та Хорватією пройде в Загребі 24 березня.

Нагадаємо, збірна України з футболу презентувала нову форму.

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