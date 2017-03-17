А.Шевченко назвав проблеми України перед грою з Хорватією
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко розповів про підготовку до матчу з Хорватією у рамках кваліфікаційного турніру Чемпіонату світу-2018, перерахувавши головні проблеми своєї команди. Про це повідомляє сайт ФФУ, передає УНН.
За словами Шевченка, одна з головних проблем збірної – відсутність ігрової практики у багатьох провідних футболістів.
"Це одна з проблем. Є й інші. Наприклад, з лівим захисником, оскільки Соболь пропускає матч через дискваліфікацію. Не будемо забігати наперед, будемо вирішувати проблему", - наголосив коуч.
Ще одна головоломка для А.Шевченка – вибір форварда на майбутній поєдинок.
"Що стосується, наприклад, Кравця, то Артем не грав, бо був травмований. Але вже в минулому турі він виходив на заміну. Сподіваюся, і в наступному – він зіграє. Селезньов має постійну практику в своєму клубі", - наголосив А.Шевченко.
Додамо, що матч лідерів групи І відбору до Мундіалю-2018 між Україною та Хорватією пройде в Загребі 24 березня.
Нагадаємо, збірна України з футболу презентувала нову форму.