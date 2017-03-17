А.Шевченко назвал проблемы Украины перед игрой с Хорватией
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу с Хорватией в рамках квалификационного турнира Чемпионата мира-2018, перечислив основные проблемы своей команды. Об этом сообщает сайт ФФУ, передает УНН.
По словам А.Шевченко, одна из главных проблем сборной - отсутствие игровой практики у многих ведущих футболистов.
"Это одна из проблем. Есть и другие. Например, с левым защитником, поскольку Соболь пропускает матч из-за дисквалификации. Не будем забегать вперед, будем решать проблему", - отметил коуч.
Еще одна головоломка для А.Шевченко - выбор форварда на предстоящий поединок.
"Что касается, например, Кравца, то Артем не играл, потому что был травмирован. Но уже в прошлом туре он выходил на замену. Надеюсь, и в следующем - он сыграет. Селезнев имеет постоянную практику в своем клубе", - отметил А.Шевченко.
Добавим, что матч лидеров группы и отбора на Мундиаль-2018 между Украиной и Хорватией состоится в Загребе 24 марта.
Напомним, сборная Украины по футболу презентовала новую форму.