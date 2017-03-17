А.Шевченко назвал проблемы Украины перед игрой с Хорватией

По словам А.Шевченко, одна из главных проблем сборной - отсутствие игровой практики у многих ведущих футболистов.

"Это одна из проблем. Есть и другие. Например, с левым защитником, поскольку Соболь пропускает матч из-за дисквалификации. Не будем забегать вперед, будем решать проблему", - отметил коуч.

Еще одна головоломка для А.Шевченко - выбор форварда на предстоящий поединок.

"Что касается, например, Кравца, то Артем не играл, потому что был травмирован. Но уже в прошлом туре он выходил на замену. Надеюсь, и в следующем - он сыграет. Селезнев имеет постоянную практику в своем клубе", - отметил А.Шевченко.

Добавим, что матч лидеров группы и отбора на Мундиаль-2018 между Украиной и Хорватией состоится в Загребе 24 марта.

Напомним, сборная Украины по футболу презентовала новую форму.