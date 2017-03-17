А.Шевченко назвал проблемы Украины перед игрой с Хорватией

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102216 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117655 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176544 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129178 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124362 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116961 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106454 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107499 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Шевченко назвал проблемы Украины перед игрой с Хорватией

А.Шевченко назвал проблемы Украины перед игрой с Хорватией

Киев  •  УНН

 • 15194 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчу с Хорватией в рамках квалификационного турнира Чемпионата мира-2018, перечислив основные проблемы своей команды. Об этом сообщает сайт ФФУ, передает УНН.

По словам А.Шевченко, одна из главных проблем сборной - отсутствие игровой практики у многих ведущих футболистов.

"Это одна из проблем. Есть и другие. Например, с левым защитником, поскольку Соболь пропускает матч из-за дисквалификации. Не будем забегать вперед, будем решать проблему", - отметил коуч.

Еще одна головоломка для А.Шевченко - выбор форварда на предстоящий поединок.

"Что касается, например, Кравца, то Артем не играл, потому что был травмирован. Но уже в прошлом туре он выходил на замену. Надеюсь, и в следующем - он сыграет. Селезнев имеет постоянную практику в своем клубе", - отметил А.Шевченко.

Добавим, что матч лидеров группы и отбора на Мундиаль-2018 между Украиной и Хорватией состоится в Загребе 24 марта.

Напомним, сборная Украины по футболу презентовала новую форму.

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