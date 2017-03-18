А.Аваков повідомив подробиці затримання посадовця Львівської митниці
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Злочинна група у складі в.о.начальника обласної митниці, двох його заступників, а також начальника митного посту намагалася надати хабар оперативникам управління захисту економіки у Львівській області, Нацполіції та прокурору військової прокуратури. Про це Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
А.Аваков зазначив, що правоохоронці задокументували численні факти хабарництва, коли митники перебували на посадах Львівської митниці.
“Після того, як, 19 січня, співробітники управління захисту економіки Львівщині та військової прокуратури затримали одного з керівників Львівської митниці, його подільники були переведені на рівнозначні посади до прикарпатської митниці, де вони і продовжили свою злочинну “справу”. Схема полягала у налагодженій системі збору кошті від низу до верху, від нищої ланки до керівництва,” — написав він.
Коли викриті високопосадовці зрозуміли, що їм не вдасться уникнути відповідальності, вирішили домовитися з правоохоронцями. Ціна питання, на їх думку, більше мільйона гривень.
Нагадаємо, вночі 17 березня, заступник начальника Львівської митниці ДФС України намагався дати хабар військовому прокурору Львівського гарнізону у розмірі 40 тис. доларів.
А.Аваков додав, що наразі тривають обшуки.