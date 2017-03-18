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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117274 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176143 просмотра

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11 марта, 14:39 • 128937 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124203 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116838 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106442 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107488 просмотра

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А.Аваков сообщил подробности задержания чиновника Львовской таможни

А.Аваков сообщил подробности задержания чиновника Львовской таможни

Киев  •  УНН

 • 14612 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Преступная группа в составе и.о. начальника областной таможни, двух его заместителей, а также начальника таможенного поста пыталась предоставить взятку оперативникам управления защиты экономики во Львовской области, Нацполиции и прокурору военной прокуратуры. Об этом Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

А.Аваков отметил, что правоохранители задокументировали многочисленные факты взяточничества, когда таможенники находились на должностях Львовской таможни.

"После того, как 19 января, сотрудники управления защиты экономики Львовской области и военной прокуратуры задержали одного из руководителей Львовской таможни, его подельники были переведены на равнозначные должности в прикарпатскую таможню, где они и продолжили свое преступное "дело". Схема заключалась в отлаженной системе сбора средств снизу вверх, от низшего звена к руководству", - написал он.

Когда разоблаченные должностные лица поняли, что им не удастся избежать ответственности, решили договориться с правоохранителями. Цена вопроса, по их мнению, более миллиона гривен.

Напомним, ночью 17 марта, заместитель начальника Львовской таможни ГФС Украины пытался дать взятку военному прокурору Львовского гарнизона в размере 40 тыс. долларов.

А.Аваков отметил, что сейчас продолжаются обыски.

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