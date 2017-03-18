А.Аваков сообщил подробности задержания чиновника Львовской таможни

А.Аваков отметил, что правоохранители задокументировали многочисленные факты взяточничества, когда таможенники находились на должностях Львовской таможни.

"После того, как 19 января, сотрудники управления защиты экономики Львовской области и военной прокуратуры задержали одного из руководителей Львовской таможни, его подельники были переведены на равнозначные должности в прикарпатскую таможню, где они и продолжили свое преступное "дело". Схема заключалась в отлаженной системе сбора средств снизу вверх, от низшего звена к руководству", - написал он.

Когда разоблаченные должностные лица поняли, что им не удастся избежать ответственности, решили договориться с правоохранителями. Цена вопроса, по их мнению, более миллиона гривен.

Напомним, ночью 17 марта, заместитель начальника Львовской таможни ГФС Украины пытался дать взятку военному прокурору Львовского гарнизона в размере 40 тыс. долларов.

А.Аваков отметил, что сейчас продолжаются обыски.