А.Аваков сообщил подробности задержания чиновника Львовской таможни
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Преступная группа в составе и.о. начальника областной таможни, двух его заместителей, а также начальника таможенного поста пыталась предоставить взятку оперативникам управления защиты экономики во Львовской области, Нацполиции и прокурору военной прокуратуры. Об этом Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
А.Аваков отметил, что правоохранители задокументировали многочисленные факты взяточничества, когда таможенники находились на должностях Львовской таможни.
"После того, как 19 января, сотрудники управления защиты экономики Львовской области и военной прокуратуры задержали одного из руководителей Львовской таможни, его подельники были переведены на равнозначные должности в прикарпатскую таможню, где они и продолжили свое преступное "дело". Схема заключалась в отлаженной системе сбора средств снизу вверх, от низшего звена к руководству", - написал он.
Когда разоблаченные должностные лица поняли, что им не удастся избежать ответственности, решили договориться с правоохранителями. Цена вопроса, по их мнению, более миллиона гривен.
Напомним, ночью 17 марта, заместитель начальника Львовской таможни ГФС Украины пытался дать взятку военному прокурору Львовского гарнизона в размере 40 тыс. долларов.
А.Аваков отметил, что сейчас продолжаются обыски.