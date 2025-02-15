99 бойових зіткнень на фронті: де ворог найбільше атакує українські позиції - Генштаб

На передовій відбулося 99 бойових зіткнень. Ворог продовжує найбільше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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На Харківському напрямку ворожі війська відбивають одну атаку противника у районі Глибокого.

На Куп’янському напрямку противник проводив атаки в напрямках Загризового та Глушківки.

На Лиманському напрямку терористи 8 разів атакували біля населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 2 штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку точаться два ворожих штурми поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку 10 разів окупанти били в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку супротивник 33 рази атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив.

Генштаб оновив карту бойових дій: де найгарячіше та що знищили ЗСУ