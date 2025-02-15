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15 березня, 19:03 • 118479 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 176622 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 143817 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 135809 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 115686 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107113 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102628 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 138990 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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“Я був трохи саркастичним”: Трамп про завершення війни за 24 години

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99 бойових зіткнень на фронті: де ворог найбільше атакує українські позиції - Генштаб

99 бойових зіткнень на фронті: де ворог найбільше атакує українські позиції - Генштаб

Київ • УНН

 • 30404 перегляди

За добу відбулося 99 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському напрямку - 33 спроби прориву оборони.

На передовій відбулося 99 бойових зіткнень. Ворог продовжує найбільше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку ворожі війська відбивають одну атаку противника у районі Глибокого. 

На Куп’янському напрямку противник проводив атаки в напрямках Загризового та Глушківки. 

На Лиманському напрямку терористи 8 разів атакували біля населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Богуславка, Нове, Греківка та Колодязі.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 2 штурми окупаційних військ поблизу Білогорівки, Верхньокам’янського та Григорівки.

На Краматорському напрямку точаться два ворожих штурми поблизу Часового Яру. 

На Торецькому напрямку 10 разів окупанти били в районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку супротивник 33 рази атакував у районах населених пунктів Зелене Поле, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Успенівка, Котлине, Андріївка, Дачне, Улакли та Шевченко.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районах населених пунктів Костянтинопіль та Бурлацьке.

На Гуляйпільському напрямку загарбники завдали авіаційного удару п’ятьма керованими бомбами по Гуляйполю. 

На Оріхівському та Придніпровському напрямках противник сьогодні активних дій не проводив. 

Генштаб оновив карту бойових дій: де найгарячіше та що знищили ЗСУ14.02.25, 08:09 • 31070 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
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