99 боевых столкновений на фронте: где враг больше всего атакует украинские позиции - Генштаб
Киев • УНН
За сутки произошло 99 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении - 33 попытки прорыва обороны.
На передовой произошло 99 боевых столкновений. Враг продолжает больше всего давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении вражеские войска отбивают одну атаку противника в районе Глубокого.
На Купянском направлении противник проводил атаки в направлениях Загрызово и Глушковки.
На Лиманском направлении террористы 8 раз атаковали возле населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи.
На Северском направлении ВСУ отбили 2 штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки.
На Краматорском направлении идут два вражеских штурма вблизи Часового Яра.
На Торецком направлении 10 раз оккупанты били в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.
На Покровском направлении противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко.
На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.
На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю.
На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не проводил.
Генштаб обновил карту боевых действий: где горячее всего и что уничтожили ВСУ14.02.25, 08:09 • 27497 просмотров