99 боевых столкновений на фронте: где враг больше всего атакует украинские позиции - Генштаб

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Эксклюзив
АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)
14 февраля, 15:10 • 117067 просмотра

АРМА может отдать ТРЦ "Гулливер" в управление россиянину (фото)

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
14 февраля, 13:51 • 158290 просмотра

F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 132051 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
14 февраля, 11:31 • 130902 просмотра

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет

Эксклюзив
Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ
14 февраля, 11:00 • 122684 просмотра

Украина теряет саперов из-за приостановления финансирования Госдепартаментом США - АСУ

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам
14 февраля, 09:47 • 116534 просмотра

Украина передала США обновленный проект соглашения по редкоземельным металлам

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский
14 февраля, 07:18 • 116104 просмотра

российский дрон попал в защитное укрытие на ЧАЭС, укрытие было повреждено - Зеленский

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе
14 февраля, 06:29 • 111238 просмотра

Зеленский выступит дважды на Мюнхенской конференции: что в программе

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Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет
13 февраля, 14:35 • 142693 просмотра

Наезд авто на толпу в Мюнхене: пока информации об этнической принадлежности пострадавших нет

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф
13 февраля, 12:09 • 145371 просмотра

Трамп заявил об "отличных переговорах" с Украиной и рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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99 боевых столкновений на фронте: где враг больше всего атакует украинские позиции - Генштаб

99 боевых столкновений на фронте: где враг больше всего атакует украинские позиции - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 7416 просмотра

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За сутки произошло 99 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Больше всего атак врага зафиксировано на Покровском направлении - 33 попытки прорыва обороны.

На передовой произошло 99 боевых столкновений. Враг продолжает больше всего давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении вражеские войска отбивают одну атаку противника в районе Глубокого. 

На Купянском направлении противник проводил атаки в направлениях Загрызово и Глушковки. 

На Лиманском направлении террористы 8 раз атаковали возле населенных пунктов Новосергиевка, Зеленый Гай, Богуславка, Новое, Грековка и Колодязи.

На Северском направлении ВСУ отбили 2 штурма оккупационных войск вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Григорьевки.

На Краматорском направлении идут два вражеских штурма вблизи Часового Яра. 

На Торецком направлении 10 раз оккупанты били в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении противник 33 раза атаковал в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новопавловка, Успеновка, Котлино, Андреевка, Дачное, Улаклы и Шевченко.

На Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

На Гуляйпольском направлении захватчики нанесли авиационный удар пятью управляемыми бомбами по Гуляйполю. 

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник сегодня активных действий не проводил. 

Генштаб обновил карту боевых действий: где горячее всего и что уничтожили ВСУ14.02.25, 08:09 • 27497 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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