8 лютого: День пропозиції руки та серця, Міжнародний день шотландського віскі

Сьогодні, восьмого лютого, усі закохані, які хочуть назавжди поєднати свої долі, можуть долучитися до Дня пропозиції руки та серця, пише УНН.

Подія виникла в Індії, але стала досить популярною у багатьох країнах світу.

День пропозиції руки та серця дає можливість людям висловити свої найглибші почуття і взяти на себе зобов’язання на все життя пов’язати свої стосунки з коханою людиною. Саме в цей день багато людей вирішують зробити сміливий крок і запропонувати шлюб своїм партнерам.

Також восьмого лютого відзначається Міжнародний день шотландського віскі, до якого можуть долучитися усі шанувальники цього напою.

Історія шотландського нараховує більше 500 років. Цей напій є символом шотландської культури та майстерності.

Найкращій спосіб святкування – це, звісно, дегустація різних сортів шотландського віскі. Це може бути односолодовий віскі, чи купаж, кожне віскі пропонує унікальний смаковий профіль і враження.

З 2012 року 8 лютого відзначається День електронної поштової скриньки.

Її творцем називають Рея Томлісона, який у 1971 році відправив електронний лист, і таким чином винайшов прогресивну на той момент систему обміну повідомленнями, яка давала змогу співробітникам легко спілкуватися всередині компанії.

Ще сьогодні можна долучитися до святкування неофіційного Дня опери.

Опера вперше виникла в Італії і швидко поширилася по всій Європі. Перші опери були зосереджені на відродженні давньогрецької драми, зокрема на ролі хору, а перший оперний сезон відбувся в 1637 році у Венеції.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті старозавітного пророка Захарія Серповидця.

За переказом, своє прізвисько він отримав, тому що побачив у сні свиток у вигляді серпа.

За своє життя Захарій зробив чимало пророцтв. Зокрема, передбачив приход Месії.

Також сьогодні День пам’яті преподобного Феодора Стратилата, який жив у ІІІ столітті.

Феодор був римським воєначальником. Коли він відмовився принести жертву язичницьким богам і зізнався, що вірує у Христа, його засудили до страти та колесували.

Іменини сьогодні святкують Захар, Федір, Степан.