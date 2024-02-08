8 лютого: День пропозиції руки та серця, Міжнародний день шотландського віскі
Київ • УНН
Сьогодні, восьмого лютого, усі закохані, які хочуть назавжди поєднати свої долі, можуть долучитися до Дня пропозиції руки та серця. Подія виникла в Індії, але стала досить популярною у багатьох країнах світу.
Сьогодні, восьмого лютого, усі закохані, які хочуть назавжди поєднати свої долі, можуть долучитися до Дня пропозиції руки та серця, пише УНН.
Подія виникла в Індії, але стала досить популярною у багатьох країнах світу.
День пропозиції руки та серця дає можливість людям висловити свої найглибші почуття і взяти на себе зобов’язання на все життя пов’язати свої стосунки з коханою людиною. Саме в цей день багато людей вирішують зробити сміливий крок і запропонувати шлюб своїм партнерам.
Також восьмого лютого відзначається Міжнародний день шотландського віскі, до якого можуть долучитися усі шанувальники цього напою.
Історія шотландського нараховує більше 500 років. Цей напій є символом шотландської культури та майстерності.
Найкращій спосіб святкування – це, звісно, дегустація різних сортів шотландського віскі. Це може бути односолодовий віскі, чи купаж, кожне віскі пропонує унікальний смаковий профіль і враження.
З 2012 року 8 лютого відзначається День електронної поштової скриньки.
Її творцем називають Рея Томлісона, який у 1971 році відправив електронний лист, і таким чином винайшов прогресивну на той момент систему обміну повідомленнями, яка давала змогу співробітникам легко спілкуватися всередині компанії.
Ще сьогодні можна долучитися до святкування неофіційного Дня опери.
Опера вперше виникла в Італії і швидко поширилася по всій Європі. Перші опери були зосереджені на відродженні давньогрецької драми, зокрема на ролі хору, а перший оперний сезон відбувся в 1637 році у Венеції.
За церковним календарем сьогодні День пам’яті старозавітного пророка Захарія Серповидця.
За переказом, своє прізвисько він отримав, тому що побачив у сні свиток у вигляді серпа.
За своє життя Захарій зробив чимало пророцтв. Зокрема, передбачив приход Месії.
Також сьогодні День пам’яті преподобного Феодора Стратилата, який жив у ІІІ столітті.
Феодор був римським воєначальником. Коли він відмовився принести жертву язичницьким богам і зізнався, що вірує у Христа, його засудили до страти та колесували.
Іменини сьогодні святкують Захар, Федір, Степан.