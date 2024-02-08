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8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

Киев  •  УНН

08 февраль 2024, 04:09  •  18117 просмотра

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Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.

Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца, пишет УНН.

Событие возникло в Индии, но стало довольно популярным во многих странах мира.

День предложения руки и сердца дает возможность людям выразить свои самые глубокие чувства и взять на себя обязательства на всю жизнь связать свои отношения с любимым человеком. Именно в этот день многие люди решают сделать смелый шаг и предложить брак своим партнерам.

Также восьмого февраля отмечается Международный день шотландского виски, к которому могут присоединиться все поклонники этого напитка.

История шотландского насчитывает более 500 лет. Этот напиток является символом шотландской культуры и мастерства.

Лучший способ празднования - это, конечно, дегустация различных сортов шотландского виски. Это может быть односолодовый виски, или купаж, каждое виски предлагает уникальный вкусовой профиль и впечатления.

С 2012 года 8 февраля отмечается День электронного почтового ящика.

Ее создателем называют Рэя Томлисона, который в 1971 году отправил электронное письмо, и таким образом изобрел прогрессивную на тот момент систему обмена сообщениями, которая позволяла сотрудникам легко общаться внутри компании.

Еще сегодня можно приобщиться к празднованию неофициального Дня оперы.

Опера впервые возникла в Италии и быстро распространилась по всей Европе. Первые оперы были сосредоточены на возрождении древнегреческой драмы, в частности, на роли хора, а первый оперный сезон состоялся в 1637 году в Венеции.

По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Захария Серповидца.

По преданию, свое прозвище он получил, потому что увидел во сне свиток в виде серпа.

За свою жизнь Захарий сделал немало пророчеств. В частности, предсказал приход Мессии.

Также сегодня День памяти преподобного Феодора Стратилата, который жил в ІІІ веке.

Феодор был римским военачальником. Когда он отказался принести жертву языческим богам и признался, что верует во Христа, его приговорили к смертной казни и колесовали.

Именины сегодня празднуют Захар, Федор, Степан.

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

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8 лютого: День пропозиції руки та серця, Міжнародний день шотландського віскі
February 8: Wedding proposal day, International Scotch Whisky Day
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8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.

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8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски

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