8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски
Киев • УНН
Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.
Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца, пишет УНН.
Событие возникло в Индии, но стало довольно популярным во многих странах мира.
День предложения руки и сердца дает возможность людям выразить свои самые глубокие чувства и взять на себя обязательства на всю жизнь связать свои отношения с любимым человеком. Именно в этот день многие люди решают сделать смелый шаг и предложить брак своим партнерам.
Также восьмого февраля отмечается Международный день шотландского виски, к которому могут присоединиться все поклонники этого напитка.
История шотландского насчитывает более 500 лет. Этот напиток является символом шотландской культуры и мастерства.
Лучший способ празднования - это, конечно, дегустация различных сортов шотландского виски. Это может быть односолодовый виски, или купаж, каждое виски предлагает уникальный вкусовой профиль и впечатления.
С 2012 года 8 февраля отмечается День электронного почтового ящика.
Ее создателем называют Рэя Томлисона, который в 1971 году отправил электронное письмо, и таким образом изобрел прогрессивную на тот момент систему обмена сообщениями, которая позволяла сотрудникам легко общаться внутри компании.
Еще сегодня можно приобщиться к празднованию неофициального Дня оперы.
Опера впервые возникла в Италии и быстро распространилась по всей Европе. Первые оперы были сосредоточены на возрождении древнегреческой драмы, в частности, на роли хора, а первый оперный сезон состоялся в 1637 году в Венеции.
По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Захария Серповидца.
По преданию, свое прозвище он получил, потому что увидел во сне свиток в виде серпа.
За свою жизнь Захарий сделал немало пророчеств. В частности, предсказал приход Мессии.
Также сегодня День памяти преподобного Феодора Стратилата, который жил в ІІІ веке.
Феодор был римским военачальником. Когда он отказался принести жертву языческим богам и признался, что верует во Христа, его приговорили к смертной казни и колесовали.
Именины сегодня празднуют Захар, Федор, Степан.
8 февраля: День предложения руки и сердца, Международный день шотландского виски, Международный день шотландского виски
Сегодня, восьмого февраля, все влюбленные, которые хотят навсегда соединить свои судьбы, могут присоединиться ко Дню предложения руки и сердца. Событие возникло в Индии, но стало достаточно популярным во многих странах мира.
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