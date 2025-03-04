65 з 99 ворожих дронів збили у дев'яти областях України, 32 - не досягли цілей
Київ • УНН
Росія атакувала Україну 99 дронами-камікадзе з різних напрямків. Сили оборони знищили 65 ударних БПЛА та зафіксували 32 дрони-імітатори, постраждали три області.
росія вночі запустила по Україні 99 безпілотників, збито 65 дронів, 32 - не досягли цілей, через атаку рф постраждали три області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 4 березня ворог атакував 99-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 65-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях. 32 ворожі безпілотники-імітатори - локаційно втрачені (без негативних наслідків)
Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.