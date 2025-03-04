65 из 99 вражеских дронов сбили в девяти областях Украины, 32 - не достигли целей
Киев • УНН
россия атаковала Украину 99 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 65 ударных БПЛА и зафиксировали 32 дрона-имитатора, пострадали три области.
россия ночью запустила по Украине 99 беспилотников, сбито 65 дронов, 32 - не достигли целей, из-за атаки рф пострадали три области, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 4 марта враг атаковал 99-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Орел, Курск, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушный напад отбивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Состоянием на 09.00 подтверждено сбитие 65-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях. 32 вражеских беспилотника-имитатора - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Одесская, Сумская и Донецкая области.