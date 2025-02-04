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54 бойових зіткнення з початку доби: що відбувається на фронті

54 бойових зіткнення з початку доби: що відбувається на фронті

Київ • УНН

 • 27251 перегляди

На фронті відбулося 54 бойових зіткнення, найбільше на Покровському напрямку - 22 атаки. Ворог активно діяв на Курщині, де завдав 34 авіаудари та здійснив 225 артобстрілів.

54 бої сталося на фронті з початку поточної доби, найбільше - на Покровському напрямку, також ворог проявляв активність на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 16 годину 4 лютого, пише УНН.

Ситуація на фронті залишається складною. Ворог, попри значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося 54 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від ворожих артилерійських обстрілів з території росії, як вказано, постраждали райони населених пунктів Велика Писарівка, Дмитрівка Сумської області та Михальчина Слобода Чернігівської області.

Ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку сьогодні російські окупанти намагалися штурмувати оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська, наші захисники відбили атаку росіян. Окрім того, ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Уди та Салтине.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Загризове, Петропавлівка та Лозова, на даний час два боєзіткнення тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців поблизу Ямполівки та Діброви. Наразі точиться бій.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили дві атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення триває дотепер.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій в районах Торецька та Щербинівки, де Сили оборони відбили шість штурмів російських підрозділів, наразі триває одне боєзіткнення.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 22 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Котлиного, Удачного, Успенівки, Андріївки та Дачного. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 17 атак противника. Втрати ворога уточнюються.

На Новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські воїни відбили дві атаки окупаційної армії в районах Розливу та Зеленівки.

На Гуляйпільському напрямку дві атаки загарбників відбиті українськими оборонцями поблизу Новосілки. Також ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, скинувши шість керованих авіаційних бомб.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну спробу ворога просунутися вперед в напрямку населеного пункту Новоданилівка.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

"На Курщині українські захисники відбили дев’ять атак загарбників, одне боєзіткнення триває. Крім того, ворог завдав 34 авіаційні удари, скинувши 52 керовані авіабомби, застосовував некеровані авіаракети та здійснив 225 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів", - ідеться у зведенні.

Понад половина боїв - на трьох напрямках: Генштаб оновив карту бойових дій04.02.25, 08:29 • 28397 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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