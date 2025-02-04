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54 боевых столкновения с начала суток: что происходит на фронте

54 боевых столкновения с начала суток: что происходит на фронте

Киев  •  УНН

 • 9418 просмотра

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На фронте произошло 54 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 22 атаки. Враг активно действовал на Курщине, где нанес 34 авиаудара и совершил 225 артобстрелов.

54 боя произошло на фронте с начала текущих суток, больше всего - на Покровском направлении, также враг проявлял активность на курщине, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 4 февраля, пишет УНН.

Ситуация на фронте остается сложной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло 54 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от вражеских артиллерийских обстрелов с территории россии, как указано, пострадали районы населенных пунктов Большая Писаревка, Дмитровка Сумской области и Михальчина Слобода Черниговской области.

Ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении сегодня российские оккупанты пытались штурмовать оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска, наши защитники отбили атаку россиян. Кроме того, враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уды и Салтыно.

На Купянском направлении противник пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Загризово, Петропавловка и Лозовая, в настоящее время два боестолкновения продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила две атаки на позиции украинцев вблизи Ямполовки и Дибровы. Сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отбили две атаки противника в районах Часового Яра и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Торецка и Щербиновки, где Силы обороны отбили шесть штурмов российских подразделений, сейчас продолжается одно боестолкновение.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 22 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Проминя, Котлиного, Удачного, Успеновки, Андреевки и Дачного. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 17 атак противника. Потери врага уточняются.

На Новопавловском направлении за сегодняшний день украинские воины отбили две атаки оккупационной армии в районах Разлива и Зеленовки.

На Гуляйпольском направлении две атаки захватчиков отбиты украинскими защитниками вблизи Новоселки. Также враг нанес авиационные удары по Гуляйполю, сбросив шесть управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку врага продвинуться вперед в направлении населенного пункта Новоданиловка.

На Сиверском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

"На Курщине украинские защитники отбили девять атак захватчиков, одно боестолкновение продолжается. Кроме того, враг нанес 34 авиационных удара, сбросив 52 управляемые авиабомбы, применял неуправляемые авиаракеты и совершил 225 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сводке.

Более половины боев - на трех направлениях: Генштаб обновил карту боевых действий04.02.25, 08:29 • 24666 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
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