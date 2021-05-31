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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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31 травня: сьогодні день блондинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Сьогодні у світі відзначають День боротьби з тютюнопалінням, День боротьби з соціальною нерівністю та день блондинок. Про це пише УНН.

31 травня: сьогодні день блондинок

Свята

Всесвітній день без тютюну — встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відзначається 31 травня кожного року. В цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції. Кампанія спрямована на поширення інформації про небезпеку тютюну і його негативний вплив на здоров'я. Заходи, що проводяться у рамках кампанії Всесвітнього дня без тютюну, також спрямовані на зниження захворюваності і смертності, що спричинені вживанням тютюну.

У березні 2006 року Верховна Рада України ратифікувала Рамкову конвенцію ВООЗ з боротьби проти тютюну. Конвенція зобов'язує учасників вживати конкретних заходів, спрямованих на подолання тютюнової пандемії.

Причиною появи боротьби з тютюнокурінням є передчасна смертність та хвороби в усьому світі, яким людство здатне запобігти. Натепер, за даними звіту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), від вживання тютюну щороку помирає понад 5 мільйонів людей. Очікується, що до 2030 року ця цифра зросте до 8 мільйонів смертей щорічно. У Європейському регіоні тютюн винен у смерті близько 1,6 мільйона людей на рік.

Всесвітній день блондинок святкують в останній день весни, 31 травня. Вперше про нього почули 9 червня 2001 року у США. Там група жінок-адвокаток вирішила довести, що блондинки можуть бути не лише красивими й розумними. Вони і заснували цей день.

Потім ініціативу підхопили в усьому світі. Цього дня організовують різноманітні паради, конкурси й навіть вигадують премії, якими нагороджують блондинок.

За словами вчених, вже до 2202 року натуральні блондинки зникнуть з лиця землі. Протягом останніх 50 років кількість блондинок скоротилася з 49% до 14% від загальної кількості населення планети.

Релігійне свято

31 травня вшановують пам'ять святих отців семи Вселенських соборів. У цей день Православна Церква прославляє віру, яку затвердили учасники Вселенських соборів, і згадує ті єресі, які вони засудили.

31 травня іменини відзначають: Андрій, Богдан, Давид, Денис, Іраклій, Клавдія, Олександра, Павло, Петро, Семен (Симеон), Фаїна, Федот, Христина, Василь, Лев, Макар, Михайло та Юлія.

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