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27 травня: День екстреної медичної допомоги, День народження скотча

27 травня: День екстреної медичної допомоги, День народження скотча

Київ • УНН

 • 132506 перегляди

Сьогодні, 27 травня, відзначається День невідкладної медичної допомоги. Подія започаткована не честь того, що саме 27 травня у Лондоні був підписаний акт Європейського товариства екстреної медицини.

Сьогодні, 27 травня, відзначається День невідкладної медичної допомоги. Подія започаткована не честь того, що саме 27 травня у Лондоні був підписаний акт Європейського товариства екстреної медицини, пише УНН.

Кінцевою метою документа була заявлена побудова системи з надання кожному жителю Європи професійної, компетентної і, перш за все, своєчасної реакцію на будь-який гострий стан, що загрожує життю чи здоров’ю.

Перший прототип служби невідкладної медичної допомоги з’явився у США під час Громадянської війни.

27 травня 1930 року американець Річард Дрю отримав патент на липку стрічку, яку всі ми називаємо скотчем.

Чоловік Дрю працював лабораторним техніком у компанії, яка спеціалізувалась на виробництві наждачного паперу, а також займалася дослідженнями непроникних матеріалів та целофану.

Одним із обов’язків Річарда було спостереження за тестуванням наждачної шкірки у магазинах та автосервісах. Одного разу він побачив, що під час фарбування кількома кольорами лінії виходять не охайними, тому захотів розв’язати цю проблему.

Перша липка стрічка було вироблена на целофановій базі з каучуку, смол та олій.

Сьогодні у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагод Міжнародного дня захисту від сонця.

Мета події - інформування людей про важливість використання сонцезахисного крему для захисту себе та дітей від небезпечного ультрафіолетового випромінювання.  

Вважається, що перші прототипи лосьйонів та кремів, які оберігали шкіру від шкідливого впливу сонячних променів, з’явилися ще у Стародавньому Єгипті.

Також сьогодні можна долучитися до Міжнародного дня маркетингу. Подія започаткована на честь Дня народження Філіпа Котлера, який з’явився на світ 27 травня 1931 року.

Котлер є автором більше ніж 80 книг з маркетингу, які суттєво вплину на модернізацію цього напряму бізнес-діяльності.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святого мученика Ферапонта, який жив у ІІІ столітті на території сучасної Туреччини.

Ферапонт був проповідником, богословом та єпископом, який навернув у християнство багато язичників. 

На наказом римського імператора Юліана, епископа кинули до в’язниці, де довго та жорстоко катували. Від отриманих ран Ферапонт помер.

Вважається, що на його могилі виросли дерева, які мали цілющі властивості.

Іменини 27 травня святкують Федір, Іван, Анастасія.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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