27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча
Киев • УНН
Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины.
Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины, пишет УНН.
Конечной целью документа было заявлено построение системы по предоставлению каждому жителю Европы профессиональной, компетентной и, прежде всего, своевременной реакцию на любое острое состояние, угрожающее жизни или здоровью.
Первый прототип службы неотложной медицинской помощи появился в США во время Гражданской войны.
27 мая 1930 года американец Ричард Дрю получил патент на липкую ленту, которую все мы называем скотчем.
Муж Дрю работал лабораторным техником в компании, которая специализировалась на производстве наждачной бумаги, а также занималась исследованиями непроницаемых материалов и целлофана.
Одной из обязанностей Ричарда было наблюдение за тестированием наждачной шкурки в магазинах и автосервисах. Однажды он увидел, что при окрашивании несколькими цветами линии получаются не аккуратными, поэтому захотел решить эту проблему.
Первая липкая лента была произведена на целлофановой базе из каучука, смол и масел.
Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня защиты от солнца.
Цель события - информирование людей о важности использования солнцезащитного крема для защиты себя и детей от опасного ультрафиолетового излучения.
Считается, что первые прототипы лосьонов и кремов, которые оберегали кожу от вредного воздействия солнечных лучей, появились еще в Древнем Египте.
Также сегодня можно присоединиться к Международному дню маркетинга. Событие основано в честь Дня рождения Филиппа Котлера, который появился на свет 27 мая 1931 года.
Котлер является автором более 80 книг по маркетингу, которые существенно повлияли на модернизацию этого направления бизнес-деятельности.
По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Ферапонта, который жил в III веке на территории современной Турции.
Ферапонт был проповедником, богословом и епископом, который обратил в христианство много язычников.
По приказу римского императора Юлиана, епископа бросили в тюрьму, где долго и жестоко пытали. От полученных ран Ферапонт умер.
Считается, что на его могиле выросли деревья, которые обладали целебными свойствами.
Именины 27 мая празднуют Федор, Иван, Анастасия.
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Техногенной катастрофы нет: в Одесской ОВА прокомментировали последствия ракетного удара по мясному складу
Инфекционист Голубовская: несмотря на окончание сезона гриппа, наблюдаются тяжелые случаи заболевания у детей
Пожилая женщина, которую долго везли в больницу по разбитой агрофирмами дороге, умерла
"Скорая" едва довезла тяжело больную бабушку в больницу по дороге, которую разрушили своим транспортом две известные аграрные компании (видео)
Вместо того чтобы получить разрешительные документы на проезд, коммерческая структура подала в суд на"«ОПЗ"
Конфликт вокруг зернового терминала "Олимпикс" может повысить рисковость Украины для иностранных инвесторов - нардеп
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча
Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах
Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым
Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы
КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня
Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов
Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС
Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием
Популярные
Reuters: США будут участвовать в Саммите мира
Леса Лиманщины ежедневно уничтожаются из-за обстрелов со стороны врага
В Молдове партии договорились приближать вступление страны в ЕС
В столице произошла массовая драка: есть задержанные
Графики отключений: в ДТЭК рассказали о лимитах на электроэнергию для Киева
Публикации
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащихЭксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча
Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины.
Бангладеш эвакуировал сотни тысяч людей из-за приближения мощного циклона
Почти 800 000 человек были эвакуированы из уязвимых районов Бангладеш из-за приближения мощного циклона над Бенгальским заливом.
The Economist: поставки снарядов Украине затянулось из-за дефицита взрывчатки
Поставки снарядов из ЕС для Украины задерживаются из-за дефицита взрывчатки и ограниченности производственных мощностей в Европе.
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретятся на первых за 4 года трехсторонних переговорах
Лидеры Китая, Японии и Южной Кореи встретились в Сеуле на первых за четыре года трехсторонних переговорах, чтобы возобновить диалог по вопросам торговли, безопасности, экономики, науки, технологий, межчеловеческих обменов, здравоохранения и старения.
Посла Франции на Шри-Ланке нашли мертвым
53-летний посол Франции в Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте был найден мертвым в своей официальной резиденции, подозревается, что он умер от остановки сердца, местная полиция проводит расследование и планирует провести вскрытие.
Зеленский поздравил Науседу с переизбранием на должность президента Литвы
Гитанас Науседа был переизбран на второй срок на пост президента Литвы, и Владимир Зеленский поздравил его с победой.
КНДР планирует запуск спутника в период с 27 мая по 4 июня
Северная Корея уведомила Японию о планах запуска спутника в период с 27 мая по 4 июня в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.
Президент Литвы Науседа победил во втором туре выборов
Президент Литвы Гитанас Науседа переизбрался на второй срок, набрав 75% голосов во втором туре президентских выборов.
Армия Израиля заявила о ликвидации в Рафахе главы штаба ХАМАС
Израильская армия объявила о ликвидации главы штаб-квартиры ХАМАС на Западном берегу реки Иордан Ясина Рабиа и высокопоставленного представителя ХАМАС Халеда Нагара в результате авиаудара в Рафахе, сектор Газа.
Премьер Италии высказалась против ударов по России западным оружием
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказался против использования западного оружия, предоставленного Украине, для нанесения ударов по целям в России, не согласившись с предложением Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга разрешить такие удары.