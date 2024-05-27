27 мая: День экстренной медицинской помощи, День рождения скотча

Сегодня, 27 мая, отмечается День неотложной медицинской помощи. Событие основано не честь того, что именно 27 мая в Лондоне был подписан акт Европейского общества экстренной медицины, пишет УНН.

Конечной целью документа было заявлено построение системы по предоставлению каждому жителю Европы профессиональной, компетентной и, прежде всего, своевременной реакцию на любое острое состояние, угрожающее жизни или здоровью.

Первый прототип службы неотложной медицинской помощи появился в США во время Гражданской войны.

27 мая 1930 года американец Ричард Дрю получил патент на липкую ленту, которую все мы называем скотчем.

Муж Дрю работал лабораторным техником в компании, которая специализировалась на производстве наждачной бумаги, а также занималась исследованиями непроницаемых материалов и целлофана.

Одной из обязанностей Ричарда было наблюдение за тестированием наждачной шкурки в магазинах и автосервисах. Однажды он увидел, что при окрашивании несколькими цветами линии получаются не аккуратными, поэтому захотел решить эту проблему.

Первая липкая лента была произведена на целлофановой базе из каучука, смол и масел.

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня защиты от солнца.

Цель события - информирование людей о важности использования солнцезащитного крема для защиты себя и детей от опасного ультрафиолетового излучения.

Считается, что первые прототипы лосьонов и кремов, которые оберегали кожу от вредного воздействия солнечных лучей, появились еще в Древнем Египте.

Также сегодня можно присоединиться к Международному дню маркетинга. Событие основано в честь Дня рождения Филиппа Котлера, который появился на свет 27 мая 1931 года.

Котлер является автором более 80 книг по маркетингу, которые существенно повлияли на модернизацию этого направления бизнес-деятельности.

По церковному календарю сегодня День памяти святого мученика Ферапонта, который жил в III веке на территории современной Турции.

Ферапонт был проповедником, богословом и епископом, который обратил в христианство много язычников.

По приказу римского императора Юлиана, епископа бросили в тюрьму, где долго и жестоко пытали. От полученных ран Ферапонт умер.

Считается, что на его могиле выросли деревья, которые обладали целебными свойствами.

Именины 27 мая празднуют Федор, Иван, Анастасия.