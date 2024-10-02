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255 ударів по Запорізькій області: є жертви серед цивільних

255 ударів по Запорізькій області: є жертви серед цивільних

Київ • УНН

 • 20193 перегляди

За добу окупанти завдали 255 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів загинув один цивільний, двоє поранені, надійшло 225 повідомлень про руйнування.

За добу противник завдав 255 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. На жаль, є жерти. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

Серед основних цілей були Запоріжжя, Лобкове, Щербаки, Оріхів, Темирівка та Новодарівка, де ворог здійснив 13 авіаційних ударів.

Також було зафіксовано 119 атак безпілотниками різних модифікацій, які вразили Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.

Внаслідок обстрілів реактивними системами залпового вогню постраждали Роботине, Новоданівка, Новоандріївка та Мала Токмачка.

За інформацією місцевої влади, надійшло 225 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Крім того, в Пологівському районі цивільна особа дістала поранення, а в обласному центрі один цивільний загинув, інший – поранений.

Вибухи пролунали у Запоріжжі та області: що відомо 01.10.24, 11:53 • 13369 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
zaporizka-oblastЗапорізька область
ivan-fedorov-politykІван Федоров
huliaipoleГуляйполе

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