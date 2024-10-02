255 ударов по Запорожской области: есть жертвы среди гражданских
Киев • УНН
За сутки оккупанты нанесли 255 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. В результате обстрелов погиб один гражданский, двое ранены, поступило 225 сообщений о разрушениях.
За сутки противник нанес 255 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области. К сожалению, есть жертвы. Об этом сообщает председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Среди основных целей были Запорожье, Лобково, Щербаки, Орехов, Темировка и Новодаровка, где враг совершил 13 авиационных ударов.
Также было зафиксировано 119 атак беспилотниками различных модификаций, которые поразили Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
В результате обстрелов реактивными системами залпового огня пострадали Роботино, Новодановка, Новоандреевка и Малая Токмачка.
По информации местных властей, поступило 225 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Кроме того, в Пологовском районе гражданское лицо получило ранения, а в областном центре один гражданский погиб, другой - ранен.
Взрывы прогремели в Запорожье и области: что известно1 октября 2024, 08:53 • 12062 просмотра