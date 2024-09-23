23 вересня: Міжнародний день жестових мов, День освітніх технологій

Сьогодні, 23 вересня, у багатьох країнах світу проводяться заходи з нагоди Міжнародного дня жестових мов. Подія була започаткована у 2017 році за ініціативи Організації Об’єднаних Націй, пише УНН.

Перші жестові мови для людей з вадами слуху намагалися створити ще у середні віки. У 1620 році іспанський монах Хуан Пабло де Монет видав першу книгу з мовою жестів, яка містила алфавіт із зображенням рухів пальців та кистей рук, що означали певні звуки.

У 1760 році у Франції була відкрита перша у світі школа з вивчення мови жестів.

У першій половині ХІХ століття подібні школи з’явилися у Великій Британії та США. На жаль, згодом перемогла думка, що мова жестів є шкідливою.

У 1880 році на Міланській конференції вчителів, що працювали з глухими учнями, було вирішено, що жестові мови слід заборонити в усіх навчальних закладах. Глухих дітей вчили говорити як звичайних людей і читати по губах.

У 1960 році Вільям Стоукі склав перший словник жестової мови. Лінгвіст довів, що вона має абсолютно всі ознаки повноцінної мови.

Нині у світі використовується близько 300 мов жестів. Є навіть універсальна міжнародна жестова мова.

Також 23 вересня – це День освітніх технологій.

Історія освітніх технологій бере свій початок з появи копіювальних машин, таких як трафаретні пристрої Гештетнера та мімеограф, у школах та університетах. Ці ранні інструменти дозволяли створювати короткі тиражі копій, що робило їх зручними для використання в класі.

В середині 60-х ХХ століття років впровадження комп’ютерів у школах ознаменувало початок справжньої технічної революції. Спочатку їх використовували для навчання правопису та арифметики в початкових класах за допомогою спеціально розроблених програм.

Ще одна сьогоднішня подія пов’язана з освітою - День боротьби з незавершенням дітьми середньої школи.

Її мета – поширення у суспільстві інформації про те, що у багатьох країнах, особливо бідних, багато дітей кидають школу та залишаються без середньої освіти, залучення урядів країн, громадських організацій до боротьби із цим явищем.

На честь того, що 23 вересня 1913 року був ухвалений закон щодо протидії дитячій проституції сьогодні відбуваються заходи з нагоди Міжнародного дня проти сексуальної експлуатації та торгівлі жінками і дітьми.

За статистикою, 46% жертв торгівлі людьми - це жінки, 19% - дівчата, які не досягли повнолітнього віку.

Сексуальна експлуатація залишається найпоширенішою формою торгівлі людьми - 50%, за якою слідує примусова праця - 38%.

За церковним календарем сьогодні відзначається зачаття Іоанна Предтечі.

Іоанн Предтеча народився у родині священика Захарія та його дружини Єлизавети, які вели благочестиве життя. Обоє були вже похилого віку, дітей у них не було.

Одного разу, коли Захарій здійснював кадіння у храмі, до нього спустився архангел Гавриїл та сказав чоловіку, що у нього народиться син якого назвуть Іоанном. Буде цей син великим перед Богом та принесе велику радість народу ізраїльському.

Захарій не повірив архангелу, тож Гавриїл позбавив чоловіка мови. Заговорив він лише після того як його новонародженого сина нарекли Іоанном.

Іменини 23 вересня святкують Іван, Андрій, Євген, Павло, Петро, Іраїда.