23 сентября: Международный день жестовых языков, День образовательных технологий

Сегодня, 23 сентября, во многих странах мира проводятся мероприятия по случаю Международного дня жестовых языков. Событие было основано в 2017 году по инициативе Организации Объединенных Наций, пишет УНН.

Первые жестовые языки для слабослышащих людей пытались создать еще в средние века. В 1620 году испанский монах Хуан Пабло де Монет издал первую книгу с языком жестов, которая содержала алфавит с изображением движений пальцев и кистей рук, означавших определенные звуки.

В 1760 году во Франции была открыта первая в мире школа по изучению языка жестов.

В первой половине XIX века подобные школы появились в Великобритании и США. К сожалению, впоследствии победило мнение, что язык жестов является вредным.

В 1880 году на Миланской конференции учителей, работавших с глухими учениками, было решено, что жестовые языки следует запретить во всех учебных заведениях. Глухих детей учили говорить как обычных людей и читать по губам.

В 1960 году Уильям Стоуки составил первый словарь жестового языка. Лингвист доказал, что он имеет абсолютно все признаки полноценного языка.

Сейчас в мире используется около 300 языков жестов. Есть даже универсальный международный язык жестов.

Также 23 сентября - это День образовательных технологий.

История образовательных технологий берет свое начало с появления копировальных машин, таких как трафаретные устройства Гештетнера и мимеограф, в школах и университетах. Эти ранние инструменты позволяли создавать короткие тиражи копий, что делало их удобными для использования в классе.

В середине 60-х ХХ века внедрение компьютеров в школах ознаменовало начало настоящей технической революции. Сначала их использовали для обучения правописанию и арифметике в начальных классах с помощью специально разработанных программ.

Еще одно сегодняшнее событие связано с образованием - День борьбы с незавершением детьми средней школы.

Ее цель - распространение в обществе информации о том, что во многих странах, особенно бедных, многие дети бросают школу и остаются без среднего образования, привлечение правительств стран, общественных организаций к борьбе с этим явлением.

В честь того, что 23 сентября 1913 года был принят закон о противодействии детской проституции сегодня проходят мероприятия по случаю Международного дня против сексуальной эксплуатации и торговли женщинами и детьми.

По статистике, 46% жертв торговли людьми - это женщины, 19% - девушки, не достигшие совершеннолетнего возраста.

Сексуальная эксплуатация остается самой распространенной формой торговли людьми - 50%, за которой следует принудительный труд - 38%.

По церковному календарю сегодня отмечается зачатие Иоанна Предтечи.

Иоанн Предтеча родился в семье священника Захария и его жены Елизаветы, которые вели благочестивую жизнь. Оба были уже преклонного возраста, детей у них не было.

Однажды, когда Захарий совершал каждение в храме, к нему спустился архангел Гавриил и сказал мужчине, что у него родится сын, которого назовут Иоанном. Будет этот сын великим перед Богом и принесет большую радость народу израильскому.

Захарий не поверил архангелу, поэтому Гавриил лишил мужчину речи. Заговорил он только после того как его новорожденного сына нарекли Иоанном.

Именины 23 сентября празднуют Иван, Андрей, Евгений, Павел, Петр, Ираида.