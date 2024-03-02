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2 березня: День компакт-диска, Міжнародний день порятунку котів

Київ • УНН

 • 26832 перегляди

Сьогодні, другого березня, відзначається подія на честь одного з найкращих винаходів в історії людства – День компакт-диска. Перші прототипи компакт-дисків були представлені у Європі та Японії у 1979 році. Вже за рік компанії Philips і Sony об'єднали свої зусилля, щоб почати роботу над компакт-дисками для широкої публіки.

2 березня: День компакт-диска, Міжнародний день порятунку котів

Сьогодні, другого березня, відзначається подія на честь одного з найкращих винаходів в історії людства – День компакт-диска, пише УНН.

Перші прототипи компакт-дисків були представлені у Європі та Японії у 1979 році. Вже за рік компанії Philips і Sony об'єднали свої зусилля, щоб почати роботу над компакт-дисками для широкої публіки.

Результатом плідної співпраці двох компаній став перший компакт-диск, який був представлений саме другого березня 1982 року.

Для прикладу роботи диска запустили Дев’яту симфонію Бетховена. Перші компакт-диски мали діаметр 12 сантиметрів та могли відтворювати лише аудіо.

З того часу компакт-диски стали незамінними носіями для музики, фільмів, комп’ютерних програм та ігор.

Часом розквіту і одночасно занепаду компакт-дисків стали кінець ХХ- початок ХХІ століть.

За 25 років з моменту презентації першого робочого компакт-диску у всьому світі було продано більше 200 мільярдів одиниць таких носіїв.

Також другого березня зоозахисники та просто небайдужі люди приєднуються до відзначення Міжнародного дня порятунку котів.

Різноманітні заходи в цей день проводяться для того, щоб  щоб підкреслити важливість надання люблячих домів та господарів для нужденних котів і заохотити людей приймати котів замість того, щоб купувати їх.

Прихисток для врятованих котиків не тільки рятує їм життя, але також допомагає зменшити кількість котів у притулках і запобігти поширенню безпритульних тваринок.

З 2010 року у багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день відкритих даних.

На офіційному рівні до святкування Міжнародного дня відкритих даних Україна долучилася у 2015 році.

Саме тоді вперше в історії нашої держави була видана постанова Кабінету Міністрів України, що зобов’язувала відкрити для широкого загалу близько 900 масивів інформації з різних сфер діяльності.

Після цього було створено так званий Портал відкритих даних. У зв’язку з цим, Україна увійшла до трійки країн-лідерів, що активно працюють у напрямку відкритості.

Ще сьогодні відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я підлітків.

Мета події -  підвищення обізнаності тінейджерів щодо психічного добробуту та подолання невпевненості у собі за допомогою медитацій, танців, музики, спорту тощо. А також заохочення підлітків спілкуватись між собою у соціальних мережах й демонструвати власний спосіб подолання психологічного дискомфорту.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Феодота Киринійського, який жив на Кіпрі у ІІІ-ІV століттях.

Феодот був священником, проповідником та богословом. За наказом місцевого правителя-язичника чоловіка схопили, довго та жорстоко катували.

Звільнили його лише за наказом римського імператора Костянтина. Феодот став єпископом Кіпру, але через два роки помер.

Іменини другого березня святкують Федір, Микола, Арсен.

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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