2 марта: День компакт-диска, Международный день спасения кошек

Сегодня, второго марта, отмечается событие в честь одного из лучших изобретений в истории человечества - День компакт-диска, пишет УНН.

Первые прототипы компакт-дисков были представлены в Европе и Японии в 1979 году. Уже через год компании Philips и Sony объединили свои усилия, чтобы начать работу над компакт-дисками для широкой публики.

Результатом плодотворного сотрудничества двух компаний стал первый компакт-диск, который был представлен именно второго марта 1982 года.

Для примера работы диска запустили Девятую симфонию Бетховена. Первые компакт-диски имели диаметр 12 сантиметров и могли воспроизводить только аудио.

С тех пор компакт-диски стали незаменимыми носителями для музыки, фильмов, компьютерных программ и игр.

Временем расцвета и одновременно упадка компакт-дисков стали конец ХХ- начало ХХІ веков.

За 25 лет с момента презентации первого рабочего компакт-диска во всем мире было продано более 200 миллиардов единиц таких носителей.

Также второго марта зоозащитники и просто неравнодушные люди присоединяются к празднованию Международного дня спасения кошек.

Различные мероприятия в этот день проводятся для того, чтобы чтобы подчеркнуть важность предоставления любящих домов и хозяев для нуждающихся кошек и поощрить людей принимать кошек вместо того, чтобы покупать их.

Приют для спасенных котиков не только спасает им жизнь, но также помогает уменьшить количество котов в приютах и предотвратить распространение бездомных животных.

С 2010 года во многих странах мира отмечается Международный день открытых данных.

На официальном уровне к празднованию Международного дня открытых данных Украина присоединилась в 2015 году.

Именно тогда впервые в истории нашего государства было издано постановление Кабинета Министров Украины, обязывающее открыть для широкой общественности около 900 массивов информации из разных сфер деятельности.

После этого был создан так называемый Портал открытых данных. В связи с этим, Украина вошла в тройку стран-лидеров, активно работающих в направлении открытости.

Еще сегодня проходят мероприятия по случаю Всемирного дня психического здоровья подростков.

Цель события - повышение осведомленности тинейджеров о психическом благополучии и преодолении неуверенности в себе с помощью медитаций, танцев, музыки, спорта и тому подобное. А также поощрение подростков общаться между собой в социальных сетях и демонстрировать собственный способ преодоления психологического дискомфорта.

По церковному календарю сегодня День памяти преподобного Феодота Киринийского, который жил на Кипре в III-IV веках.

Феодот был священником, проповедником и богословом. По приказу местного правителя-язычника мужчину схватили, долго и жестоко пытали.

Освободили его только по приказу римского императора Константина. Феодот стал епископом Кипра, но через два года умер.

Именины второго марта празднуют Федор, Николай, Арсен.