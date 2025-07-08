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Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
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148 бойових зіткнень на фронті: окупанти залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Від початку доби відбулося 148 бойових зіткнень, ворог застосував 1113 дронів-камікадзе та здійснив 4126 обстрілів. На Покровському напрямку відбито 51 атаку, знешкоджено 177 окупантів.

148 бойових зіткнень на фронті: окупанти залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе

Загалом, від початку цієї доби відбулося 148 бойових зіткнень. Окупанти залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали два ракетних та 52 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши при цьому 77 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1113 дронів-камікадзе та здійснили 4126 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у зведенні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося 13 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 13 керованих бомб, здійснив 260 обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог 10 разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах Вовчанська, Амбарного та Кам’янки, одне боєзіткнення ще триває.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три спроби наступу в районах Загризового та Голубівки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 штурмів у районах населених пунктів Новий Мир, Карпівка, Зелена Долина, Торське, Рідкодуб, Григорівка та в напрямку Шандриголового. Ще два боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районі Івано-Дар’ївки та в напрямках Серебрянки й Виїмки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог атакував у бік Ступочок та Білої Гори. Українські підрозділи відбили всі три атаки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося дев’ять боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Диліївки, Торецька, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Катеринівки, Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 51 раз атакував у районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Малинівка, Миролюбівка, Разіне, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Муравка, Олексіївка, Зелений Кут, Горіхове та в напрямках Покровська, Молодецького й Новопавлівки. Наші захисники стримують натиск противника, шість боєзіткнень не вщухають до цього часу.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 177 окупантів, з яких 118 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили один БТР, автомобіль, 13 одиниць мототехніки, гармату, 11 БпЛА, дві окопні РЕБ, одну антену управління БпЛА. Крім того, уражено автомобіль, п’ять гармат та міномет російських загарбників.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 26 атак загарбників в районах населених пунктів Запоріжжя, Піддубне, Мирне, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зелене Поле, Вільне Поле та Новопіль. Ще вісім боєзіткнень тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивають один ворожий штурм поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Плавні, наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог один раз без успіху намагався наблизитися до укріплень наших оборонців. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Миколаївка та Львове.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

Окупанти не відчуватимуть спокою: Зеленський на Ставці заслухав доповіді по фронту07.07.25, 20:48 • 1828 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Реактивна система залпового вогню
Генеральний штаб Збройних сил України
Україна
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