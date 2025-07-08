148 боевых столкновений на фронте: оккупанты задействовали для поражения 1113 дронов-камикадзе

Всего с начала этих суток произошло 148 боевых столкновений. Оккупанты привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и совершили 4126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли два ракетных и 52 авиационных удара, применив шесть ракет и сбросив при этом 77 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1113 дронов-камикадзе и совершили 4126 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 13 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес семь авиационных ударов, сбросив 13 управляемых бомб, совершил 260 обстрелов, в том числе пять – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 10 раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах Волчанска, Амбарного и Каменки, одно боестолкновение еще продолжается.

На Купянском направлении враг совершил три попытки наступления в районах Загрызового и Голубовки.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 13 штурмов в районах населенных пунктов Новый Мир, Карповка, Зеленая Долина, Торское, Редкодуб, Григоровка и в направлении Шандриголового. Еще два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районе Ивано-Дарьевки и в направлениях Серебрянки и Выемки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

С начала суток на Краматорском направлении враг атаковал в сторону Ступочек и Белой Горы. Украинские подразделения отбили все три атаки.

На Торецком направлении сегодня произошло девять боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Дылеевки, Торецка, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Катериновки, Александро-Калинового.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 51 раз атаковал в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Разино, Лысовка, Шевченко, Зверово, Удачное, Муравка, Алексеевка, Зеленый Кут, Орехово и в направлениях Покровска, Молодецкого и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника, шесть боестолкновений не утихают до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 177 оккупантов, из которых 118 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один БТР, автомобиль, 13 единиц мототехники, пушку, 11 БпЛА, две окопные РЭБ, одну антенну управления БпЛА. Кроме того, поражен автомобиль, пять пушек и миномет российских захватчиков.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Мирное, Комар, Воскресенка, Шевченко, Зеленое Поле, Вольное Поле и Новополь. Еще восемь боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбивают один вражеский штурм вблизи Малиновки.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Плавни, наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг один раз без успеха пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. Враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Николаевка и Львово.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

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