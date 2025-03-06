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109 боїв за добу: де найгарячіше - карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу зафіксовано 109 бойових зіткнень, найбільше на курщині та Торецькому напрямку. Противник завдав 3 ракетних удари, 85 авіаударів та понад 4000 обстрілів українських позицій.

109 боїв за добу: де найгарячіше - карта від Генштабу

109 боїв на фронті сталося минулої доби, найбільше - на курщині та Торецькому напрямку, повідомили у ранковому зведенні 6 березня уГенеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 5 березня, пише УНН.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 121 керовану авіабомбу. Окрім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 144 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2547 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, а також станцію радіоелектронної боротьби російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак противника в районі Вовчанська та у бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Голубівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутися вперед поблизу Новомихайлівки та Нового.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Часового Яру, Олександро-Шультиного та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 21 атаку неподалік Торецька, Дачного, Кримського та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 18 наступальних дій агресора в районах Єлизаветівки, Променя, Піщаного, Котлиного, Котлярівки, Сергіївки, Богданівки та Андріївки.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя, Роздольного, Скудного та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку загарбники здійснили одну атаку в напрямку Вільного Поля.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у напрямках Кам’янського, Павлівки та Лобкового.

На Сіверському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 35 авіаційних ударів із застосуванням 46 керованих бомб, а також здійснив 380 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема десять - з реактивних систем залпового вогню", - вказано у зведенні.

Втрати окупантів збільшуються: скільки росіян вже не братимуть участь в "сво"06.03.25, 07:30 • 20186 переглядiв

Юлія Шрамко

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