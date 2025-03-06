109 боёв за сутки: где горячее всего - карта от Генштаба

109 боёв на фронте произошло за минувшие сутки, больше всего - на курщине и Торецком направлении, сообщили в утренней сводке 6 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 5 марта, пишет УНН.

Всего за минувшие сутки зафиксировано 109 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населённым пунктам три ракетных удара с применением четырёх ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросил 121 управляемую авиабомбу. Кроме того, осуществил более четырёх тысяч обстрелов, из них 144 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2547 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 16 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, а также станцию радиоэлектронной борьбы российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили шесть атак противника в районе Волчанска и в сторону Петрово-Ивановки.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалёку населённых пунктов Голубовка и Загризовое.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперёд вблизи Новомихайловки и Нового.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Часового Яра, Александро-Шультиного и Предтечиного.

На Торецком направлении враг осуществил 21 атаку неподалёку Торецка, Дачного, Крымского и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 18 наступательных действий агрессора в районах Елизаветовки, Проминя, Песчаного, Котлинного, Котляровки, Сергеевки, Богдановки и Андреевки.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили восемь атак на позиции наших войск неподалёку Константинополя, Раздольного, Скудного и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении захватчики осуществили одну атаку в направлении Вольного Поля.

На Ореховском направлении наши оборонцы успешно отразили четыре вражеские атаки в направлениях Каменского, Павловки и Лобкового.

На Северском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"В оперативной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 27 атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 35 авиационных ударов с применением 46 управляемых бомб, а также осуществил 380 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня", - указано в сводке.

Потери оккупантов увеличиваются: сколько россиян уже не будут участвовать в "сво"